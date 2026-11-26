Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma funcionária terceirizada da Câmara Municipal de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, morreu na terça-feira (24/11) em Belo Horizonte, após passar por um procedimento cirúrgico. Cristiane Santos Silva, de 31 anos, trabalhava para uma empresa responsável pelos serviços de comunicação do Legislativo municipal. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PCMG).

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A morte foi confirmada pela Câmara de Divinópolis, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. No comunicado, o Legislativo manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Cristiane, especialmente aos profissionais do setor de Comunicação e da TV Câmara.

Segundo a instituição, apesar do pouco tempo de atuação na Câmara, Cristiane conquistou o carinho e a admiração dos colegas. Ela foi lembrada pelo compromisso profissional, pela disposição para aprender e pela maneira amável e respeitosa com que se relacionava com as pessoas.

A nota também destacou que Cristiane era mãe e profissional dedicada. A Câmara lamentou a interrupção precoce de sua trajetória e prestou condolências aos familiares e amigos.

Despedida

Após ser encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Belo Horizonte, para a realização de exames, o corpo de Cristiane foi liberado para a família. A cerimônia de despedida foi realizada na noite de quarta (25/11), no Memorial Itapax, em Itapecerica.

O sepultamento está sendo realizado nesta quinta (26/11), desde as 9h, no Cemitério São Miguel, no município.

Investigação em andamento

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Polícia Civil informou que apura a causa e as circunstâncias da morte de Cristiane. Segundo a corporação, as oitivas e diligências serão realizadas durante a investigação.

"A PCMG aguarda a finalização dos laudos que subsidiarão as investigações", afirmou.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice