Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado, de 45, na rua em frente a um clube, no Centro de Baependi, no Sul de Minas. O homem não aceitava o fim do relacionamento e foi preso horas depois, na casa da mãe dele, também na região central da cidade.

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O crime ocorreu na noite de sábado (21/11). Após ser acionada, a perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local para recolher vestígios e informações que possam contribuir para a investigação. O corpo da jovem foi encaminhado ao Posto Médico-Legal do município, onde passou por exames.

O suspeito foi conduzido à delegacia, ouvido e autuado em flagrante por feminicídio. Depois dos procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Sepultamento em Caxambu

O corpo da jovem foi sepultado na tarde de domingo (22/11), no Cemitério Municipal de Caxambu, onde ela vivia com os três filhos, dois meninos, de 6 e 10 anos, e uma menina, de 4.

A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil em Baependi.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima