A Avenida Teresa Cristina será interditada nos dois sentidos, a partir desta sexta-feira (20/11), no Barreiro, em Belo Horizonte.

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O bloqueio será realizado entre as ruas Coronel Vicente Ferreira Carneiro e Sebastião Maria para a substituição de um pontilhão ferroviário pela empresa MRS.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a interdição começa no feriado do Dia da Consciência Negra e a previsão é que a via seja liberada às 5h de segunda-feira (23/11). Linhas de ônibus também terão itinerários alterados

Desvios



Sentido bairro/Centro: Avenida do Canal, Rua Sebastião Maria do Carmo, Avenida Afonso Vaz de Melo, Avenida Sinfrônio Brochado.

Sentido Centro/bairro: Avenida Teresa Cristina, Viaduto Sebastião Guilherme Oliveira, Avenida Afonso Vaz de Melo.

Transporte coletivo

As linhas municipais 335, 337, 340 e as metropolitanas 310C, 1771 e 3782 terão os itinerários alterados e pontos de ônibus remanejados. Confira as alterações:

Linhas 335, 337 e 340

Sentido Estação Barreiro/Centro

Desvio: Estação Barreiro, Rua Boaventura Costa, Avenida Afonso Vaz de Melo, Rua Cabo Valério Santos, Avenida do Canal.

Pontos de ônibus desativados:

-Avenida Teresa Cristina, 10.105

-Rua Álvaro da Silveira, 570

-Rua Álvaro da Silveira, 878

-Rua João Machado, 107

-Avenida do Canal, 72

-Avenida do Canal, 232

Sentido Centro/Estação Barreiro

Desvio: Avenida do Canal, Rua Cabo Valério Santos, Avenida Afonso Vaz de Melo, Avenida Sinfrônio Brochado, Rua José Gonçalves, Estação Barreiro.

Pontos de ônibus desativados:

-Avenida do Canal, 83

-Avenida do Canal, 178

-Avenida Teresa Cristina, 10.235

- Avenida Teresa Cristina, 10.295

- Avenida Teresa Cristina, 10.499

Linhas Metropolitanas: 310C, 1771, 3782

Sentido Centro/bairro

Desvio: Avenida Teresa Cristina, Viaduto Sebastião Guilherme Oliveira, Avenida Afonso Vaz de Melo, Rua Cabo Valério Santos, Avenida do Canal.

Pontos de ônibus desativados:

-Avenida Teresa Cristina, 10.244

- Avenida Teresa Cristina, 10.516

-Avenida Teresa Cristina, 14.140

-Avenida do Canal, 72

-Avenida do Canal, 232

Sentido bairro/Centro

Desvio: Avenida do Canal, Rua Cabo Valério Santos, Avenida Afonso Vaz de Melo, Avenida Sinfrônio Brochado, Rua Lúcio dos Santos, Avenida Afonso Vaz de Melo, Viaduto Sebastião Guilherme de Oliveira, Avenida Teresa Cristina

Pontos de ônibus desativados:

-Avenida do Canal, 83

-Avenida do Canal, 178

-Avenida Teresa Cristina, 10.235

-Avenida Teresa Cristina, 10.295

-Avenida Teresa Cristina, 10.499

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As linhas vão realizar o embarque e desembarque nos pontos disponíveis ao longo dos desvios.