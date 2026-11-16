O "paraíso" e o "inferno" nas rodovias que cortam Minas

A BR-367, que corta o Vale do Jequitinhonha, é pior rodovia federal de Minas e BR-050, no Triângulo, é a melhor trecho rodoviário federal do estado, aponta a Pesquisa CNT de Rodovias. As duas estradas apresentam quadros opostos em termos de conservação, consideradas as avaliações de trechos feitas pelo estudo, numa escala que vai de péssimo a ótimo para cada quesito.

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Com 172 quilômetros, entre Delta e Araguari, a A BR-050 foi classificada como a 8ª melhor rodovia do país na pesquisa da CNT. Conforme o estudo, foram pesquisados 35 trechos da estrada, dos quais 71% receberam classificados como ótimos no que se refere ao estado geral, 14 % como bons e 14% como regulares. Quanto à qualidade do pavimento, 80% estão no conceito ótimo, enquanto na sinalização essa avaliação foi atribuída a 71% dos trechos e 29% receberam foram avaliados como bons. A-BR-050 foi concedida para a iniciativa privada, sendo administrada pela concessionária Ecovias Minas Goiás.

Por sua vez, a BR-367, que compreende 592 quilômetros entre Gouveia (região de Diamantina) e Salto da Divisa (Vale do Jequitinhonha), teve os conceitos regular (61%), ruim (24%) e péssimo (8%) no estado geral. O pavimento foi classificado como regular (73%), ruim (15%) e péssimo (12%).

Na classificação geral da pesquisa CNT de Rodovias, a BR-367 aparece na 470ª colocação, entre 535 estradas avaliadas, com o trecho de 327 quilômetros entre Turmalina e Salto da Divisa avaliado como ruim. Um outro trecho da mesma estrada, que compreende 226 quilômetros entre Datas e Turmalina, é avaliado como bom e fica em 401º lugar no ranking das rodovias brasileiras.

A BR-367 enfrenta uma série de problemas, com trechos de terra, asfalto deteriorado, pontes estreitas e danificadas. A pavimentação de toda a estrada é prometida pelos governantes ao longo de décadas, mas nunca concluída. A Pesquisa CNT de Rodovias apresenta ainda as condições de outras importantes rodovias federais que cortam o território mineiro como a BR-040 (posição 112/conceito bom), a BR-381 (106º lugar/bom), a BR-365 (176º/bom) e a BR-251 (205º/regular).

Uma das rodovias mais perigosas do país, a BR-251, representada em Minas por um trecho de 371 quilômetros entre Montes Claros e o entroncamento com a BR-116 (Rio-Bahia), entrou em processo de concessão neste ano. Ela foi transferida para a concessionária Ecovias das Gerais, que inicia a cobrança de pedágio no trecho a primeira quinzena dezembro, em sistema free flow (sem cancelas). Lideranças regionais esperam que com a “privatização”, sejam feitas intervenções e obras necessárias para melhorar a trafegabilidade e reduzir acidentes e mortes na 251.

A BR-116 teve dois trechos em Minas analisados na pesquisa da CNT. O primeiro, de 410 quilômetros, entre Além Paraíba e Governador Valadares teve estado geral considerado bom. O outro trecho mineiro da rodovia, entre Governador Valadares e Divisa Alegre, de 417 quilômetros, nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, ficou na 218ª posição no ranking das rodovias brasileiras, classificado como regular.

Segundo a pesquisa CNT Rodovias, entretanto, a pior estrada de Minas Gerais não é uma BR. O título negativo ficou com a MG-120, gerada pelo governo do estado, que recebeu o conceito péssimo. Com 51 quilômetros entre Araçuaí e Jenipapo de Minas, no Vale do Jequitinhonha, essa estrada estadual ficou na 551ª posição no ranking dos 535 percursos avaliados na pesquisa. A última posição em todo o país ficou com os 98 quilômetros da MA 006, entre Cururupu e Pinheiro, no Maranhão.

A AVALIAÇÃO DE QUEM TRAFEGA

O Estado de Minas levantou as condições das estradas mineiras na ótica de motoristas de caminhões. “Pra mim, sem dúvida, uma das piores rodovias de Minas Gerais é a BR-251, entre Montes Claros e a Rio-Bahia”, disse o caminhoneiro Milton Antônio Librelon, de 63 anos, o Tone Cabrobó, que tem 45 anos de profissão, de Montes Claros.

Ele ainda protesta contra a interrupção da passagem de veículos de cargas na ponte sobre o Rio das Velhas, na BR-365, perto de Pirapora, no Norte do estado. “Já são dois anos de descaso. Simplesmente interromperam o tráfego dos caminhões com mercadorias em uma rodovia federal que liga o Centro-Oeste e o Triângulo Mineiro ao Norte de Minas, e temos que fazer um desvio de 200 quilômetros, gastando R$ 1,2 mil de combustíveis e R$ 106,00 de pedágio”, reclama Librelon.

O transportador Anderson Ferreira da Silva afirma que a maioria das rodovias mineiras está em situação precária. “As estradas estão praticamente todas ruins”, disse Anderson, citando a BR-116 e a BR-251. “Cada vez que entro nessa BR-251 é um desafio. A gente nunca sabe se vai sair no final dela”, declara.

Morador de Montes Claros, ele percorre vários trechos rodoviários de Minas, pois viaja sempre do Sudeste para o Nordeste, levando “quase todo tipo de mercadoria” – no momento, carrega cimento. Entre os defeitos das rodovias mineiras, Anderson aponta o piso desgastado, buracos nas pistas e a falta de acostamento.

“Acho que é uma situação meio a meio: 50% estão boas e 50% estão ruins”, afirma o motorista de caminhão José Marcelino Pereira, de 51, ao avaliar as condições das rodovias que cortam Minas Gerais. Natural de Curitiba (PR), ele revela que todos os meses atravessa o território mineiro, transportando produtos do Sul/Sudeste para o Nordeste. “Transporto de tudo”, conta.

Marcelino afirma que o estado de conservação das rodovias mineiras – de “meio a meio”, com diz – se repete no restante da malha rodoviária nacional. “Mas, no Maranhão a precariedade é maior. Falo isso sem medo de errar: o Maranhão tem as piores estradas do Brasil”, acentua o caminhoneiro

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Além dos impactos financeiros e transtornos na vida do motorista, a situação das estradas, somada à imprudência de muitos condutores, é causa de mortes, deixando ainda uma legião de feridos no estado e um rastro de dor entre as famílias das vítimas. Somente nos quatro trechos de 10 quilômetros cada um com maior número de sinistros e mortes nas estradas federais do estado – dois na BR-381 e dois na BR-040 (veja quadro) –, 178 perderam a vida entre janeiro de 2022 e agosto deste ano e 4.665 ficaram feridas, aponta Levantamento do Estado de Minas com base em dados da Polícia Rodoviária Federal. (Colaborou Mateus Parreiras)