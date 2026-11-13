Oito foragidos da Justiça são presos pela PM em 48 horas em Minas Gerais

Oito pessoas procuradas pela Justiça foram presas pela Polícia Militar em um período de 48 horas na área da 7ª Região da corporação (7ª RPM).

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As capturas foram realizadas em Bom Despacho, Nova Serrana, Divinópolis, Bambuí e Maravilhas, durante ações de patrulhamento, operações táticas e levantamentos de inteligência. Uma das ocorrências teve a participação da Polícia Civil.

Em Bom Despacho, três homens, de 26, 34 e 41 anos, foram presos durante uma ação do Tático Móvel. Conforme a PM, o homem de 26 anos tinha registros por ameaça, lesão corporal e fuga de preso. O suspeito de 34 anos possuía ocorrências anteriores por resistência e cumprimento de prisão. Já o de 41 anos tinha passagem por estupro de vulnerável.

Em Nova Serrana, dois homens foram detidos em abordagens distintas. No Bairro São Sebastião, um homem de 30 anos foi localizado com base em informações da Agência de Inteligência. Contra ele havia um mandado expedido pela Comarca de Carapicuíba, em São Paulo. O suspeito tinha registro por tráfico de drogas.

No Bairro Romeu Duarte, os militares abordaram outro homem, de 41 anos, e identificaram um mandado de prisão expedido pela Comarca de Bom Despacho. Ele tinha registro por ameaça.

Em Divinópolis, um homem de 43 anos foi preso na Avenida Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, no Bairro Esplanada. Durante a abordagem, os militares confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto. O suspeito tinha registros por ameaça e lesão corporal.

Já em Bambuí, um homem de 49 anos foi abordado durante patrulhamento na Rua Alzira Torres. Ele era procurado pela Justiça e tinha registros anteriores por ameaça.

A última prisão ocorreu na zona rural de Maravilhas, durante a Operação Rota Verde, realizada em conjunto pela PM e pela Polícia Civil. Na Fazenda Mucambo, as equipes localizaram uma mulher de 19 anos, procurada pela Justiça de Goiás. Segundo a corporação, ela tinha registros policiais por tráfico de drogas e organização criminosa.

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Todos os presos foram informados sobre seus direitos e encaminhados às delegacias da Polícia Civil responsáveis pelos procedimentos relacionados aos mandados de prisão.