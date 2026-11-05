Bingo de plantas une diversão e amor pela natureza na Pampulha

Quem gosta de plantas e procura um programa diferente para o fim de semana terá uma oportunidade de unir diversão e natureza em Belo Horizonte. O Trip Food Bar, na região da Pampulha, recebe um inusitado bingo de plantas. O evento começa às 15h e promete brindar a clientela com várias espécies, como orquídeas, bonsais, samambaias e kokedamas. A sorte está lançada.

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A entrada para o evento é gratuita O cliente que participar do bingo deve adquirir a cartela, que custa R$ 7,00 a unidade. O bar fica na Avenida Portugal, 2440, Pampulha.

Ninguém sai perdendo

Apaixonada por plantas, Adriana Loia, de 53 anos, queria empreender dentro do ramo. Tentou participar de feiras, mas a proposta não frutificou. A dificuldade serviu de adubo e Adriana resolveu criar um bingo com as verdinhas. Tem dado tão certo que a iniciativa de doar plantas a quem completa linhas e cartelas cheias de números alcança nesta semana sua quarta edição.

“Eu gosto muito de estar ali. É um ambiente fantástico, as pessoas ficam em harmonia”, conta a idealizadora.

O sortudo que vencer o bingo terá à disposição diversas espécies, como orquídeas, bonsais, samambaias, costela-de-adão e rosas-do-deserto. Também haverá kokedamas, terrários e plantas cultivadas em sistemas hidropônicos. A organizadora diz que costuma levar de 15 a 30 plantas e permite que os ganhadores escolham a espécie que desejam.

Azarados que não conseguirem vencer o bingo não sairão de mãos vazias. A realizadora promete que todo mundo irá receber um vasinho de planta ao participar o evento. “Minha meta é que todos saiam pelo menos com uma plantinha”, afirma.

Paixão compartilhada

Apesar de curiosa, a iniciativa de realizar um bingo de plantas também já dava frutos em outros cantos da cidade. Enquanto Adriana fazia seus eventos, o Trip Food realizava algo parecido. A junção dessas duas iniciativas deu vida ao evento que ocorre neste domingo.

Segundo Tamara Lacerda, uma das donas do Trip Food, a casa já realizava um bingo de plantas na unidade da Rua Sapucaí, e agora expande o evento para a Pampulha. Ao descobrir que Adriana organizava um bingo similar, a equipe resolveu unir as propostas.

“Eu gosto muito de plantas e a gente sempre tende a colocar muitas plantas em nosso estabelecimento”, conta Tamara.

Segundo ela, a proposta é oferecer uma experiência diferente para o público, integrando o bingo à programação habitual da casa. Com área ampla de 1,2 mil metros quadrados e vista para a Lagoa, o bar vai contar ainda com música ao vivo e DJ.

Para Tamara, a intenção é proporcionar uma tarde que una duas paixões: sair para comer e beber e voltar para casa com uma nova planta para decorar a casa.

Serviço

Bingo de Plantas

- Local: Trip Food - Avenida Portugal, 2440, Pampulha

- Contato: (31) 97554-4642

- Data: Domingo (8/11)

- Horário: 15h às 17h

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- Quanto: Cartelas vendidas a R$ 7,00 (a unidade)