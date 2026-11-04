Cadastro escolar em BH termina nesta quinta-feira; veja como aplicar para vaga

O prazo para o cadastro escolar de novos estudantes na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em 2027 termina nesta quinta-feira (5/10). Mais de 27 mil inscrições já foram registradas para vagas voltadas a crianças, adolescentes e adultos.

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O procedimento atende quem ainda não estuda na rede municipal, quem mudou de endereço ou quem interrompeu os estudos e deseja retomá-los. Gestantes também podem realizar o cadastro para crianças que ainda não nasceram.

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Como solicitar a vaga

A inscrição ocorre exclusivamente pela internet, no endereço cadastroescolar.pbh.gov.br. O acesso ao sistema exige uma conta ativa na plataforma Gov.br, com o CPF e a senha do responsável legal.

Cada estudante pode ser cadastrado apenas uma vez, com o próprio CPF. Famílias que pretendem inscrever mais de um filho devem preencher solicitações individuais. Antes de iniciar o processo, é necessário ter em mãos:

nome completo e CPF do estudante;

CPF do responsável legal;

endereço atualizado com CEP;

telefone para contato e e-mail.

Etapas de ensino disponíveis

O processo contempla vagas para diferentes etapas escolares:

Educação Infantil: crianças de 0 a 5 anos;

Ensino Fundamental: do 1° ao 9° ano;

Educação de Jovens e Adultos (EJA): pessoas com 15 anos ou mais que não concluíram o Ensino Fundamental;

Ensino Médio na modalidade EJA: pessoas com 18 anos completos ou mais, ofertado exclusivamente na Escola Municipal Caio Líbano Soares.

Resultado e matrícula

A inscrição registra o interesse pela vaga, mas não garante a matrícula na rede municipal. A divulgação do resultado do encaminhamento ocorrerá no dia 3 de dezembro, no portal da Prefeitura.

Os responsáveis devem comparecer à secretaria da escola municipal ou parceira indicada entre 3 e 15 de dezembro para efetivar a matrícula, com a entrega dos documentos exigidos. Para quem já estuda na rede e continuará na mesma unidade escolar, a renovação é automática quando a instituição oferece o ano seguinte.

Dúvidas e pedidos de orientação são atendidos pela Secretaria Municipal de Educação pelo e-mail cadastroescolar.smed@edu.pbh.gov.br, pelo telefone (31) 3277-8876 ou no atendimento presencial da Gerência Regional de Educação mais próxima.

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*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria