Árvore cai sobre cinco carros em bairro nobre de Belo Horizonte

Uma árvore de grande porte caiu sobre cinco carros na Rua Alvarenga Peixoto, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (29/9). Apesar da extensão dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No momento da queda, não chovia em Belo Horizonte. Moradores do entorno relataram queda do sinal de internet, mas o fornecimento de energia elétrica não foi afetado.