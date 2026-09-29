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Árvore cai sobre cinco carros em bairro nobre de Belo Horizonte

Apesar da extensão dos danos materiais, ninguém ficou ferido; no momento da queda, não chovia na capital mineira

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Repórter
29/09/2026 23:45 - atualizado em 29/09/2026 23:53

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Árvore de grande porte atingiu cinco veículos
Árvore de grande porte atingiu cinco veículos crédito: Arquivo Pessoal

Uma árvore de grande porte caiu sobre cinco carros na Rua Alvarenga Peixoto, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (29/9). Apesar da extensão dos danos materiais, ninguém ficou ferido. 

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No momento da queda, não chovia em Belo Horizonte. Moradores do entorno relataram queda do sinal de internet, mas o fornecimento de energia elétrica não foi afetado. 

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