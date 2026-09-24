Morre mulher que caiu da maca em cidade de Minas

Quinze dias depois de cair de uma maca ao ser transportada para uma ambulância em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas Gerais, Rosilaine de Fátima Machado, de 39 anos, morreu na última terça-feira (22/9) .

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Rosilaine estava em tratamento oncológico e sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) ao cair da maca no dia 7 de setembro. O corpo foi encaminhado para necrópsia, com intuito de esclarecer a causa da morte e averiguar se tem alguma relação entre o falecimento da paciente e as lesões decorrentes de sua queda.

A investigação está apurando a conduta dos profissionais responsáveis pelo transporte de Rosilaine, para entender se os procedimentos foram realizados de acordo com os protocolos aplicáveis à situação, ou se houve eventual imprudência, negligência ou imperícia. A princípio, a polícia apura possível prática de crime culposo, quando não há a intenção.

Declarações nos autos, imagens de câmeras de vigilância do local do acidente e exames periciais que já foram realizados estão incluídos na investigação. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prossegue com as diligências necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro