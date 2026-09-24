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COLISÃO FORTE

Duas Hilux batem de frente e deixam cinco feridos em rodovia de Minas

Acidente aconteceu entre Machado e Alfenas; equipes dos bombeiros e do Samu foram mobilizadas para o resgate

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/09/2026 05:52 - atualizado em 24/09/2026 06:45

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Colisão frontal entre caminhonetes deixa cinco feridos na MGC-179
Colisão frontal entre caminhonetes deixa cinco feridos na MGC-179 crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre duas caminhonetes Toyota Hilux na noite dessa quarta-feira (23/9), na MGC-179, entre Machado e Alfenas, no Sul de Minas.

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O acidente aconteceu próximo ao KM 8 da rodovia e mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo as informações iniciais, as duas caminhonetes bateram de frente. Cinco pessoas sofreram ferimentos diversos e precisaram de atendimento.

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Imagem divulgada pelos bombeiros mostra que as partes frontais de ambos os carros ficaram destruídas.

As vítimas foram socorridas pelas equipes de emergência e encaminhadas ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão nem detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

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