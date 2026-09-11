Colisão frontal deixa dois feridos e fecha rodovia em MG

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete na noite dessa quinta-feira (10/9), na MGC-122, em Porteirinha, no Norte de Minas. Um dos motoristas ficou preso às ferragens.

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O acidente aconteceu às 19h04, próximo ao km 129 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 38 anos seguia de carro no sentido Porteirinha–Janaúba quando ocorreu a colisão frontal com uma caminhonete que trafegava no sentido contrário.

Com a força do impacto, o motorista do automóvel ficou preso às ferragens. Os bombeiros utilizaram equipamentos hidráulicos para acessar o interior do veículo e retirar a vítima.

Após o desencarceramento, o homem recebeu atendimento de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Regional de Janaúba.

A segunda vítima, que estava na caminhonete, já havia sido socorrida pelo Samu e levada para a mesma unidade hospitalar quando os bombeiros chegaram. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Rodovia ficou interditada

A MGC-122 precisou ser interditada durante o atendimento às vítimas e os trabalhos das equipes de emergência.

A Polícia Militar ficou responsável pela segurança do local, controle do trânsito e registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil também compareceu e realizou os levantamentos necessários.

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Após a conclusão dos trabalhos, os veículos foram retirados por um serviço de guincho. As circunstâncias da colisão serão apuradas.