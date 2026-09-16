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EVENTO NA CAPITAL

BH terá noite de observação da lua com telescópio e filme 'Apollo 13'

Com programação gratuita, Noite Internacional de Observação da Lua acontece nesta sexta-feira (18/9), na Praça da Liberdade, e inclui exibição do clássico protagonizado por Tom Hanks

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
16/09/2026 16:03

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Programação especial com filme e observação da lua nesta sexta-feira;
Projeto que une o Espaço do Conhecimento UFMG e o escritório da Embaixada dos Estados Unidos em BH inclui observação da lua com telescópio crédito: Wemystic

Uma jornada para explorar o céu e o universo em uma programação especial e gratuita. Essa é a proposta da Noite Internacional de Observação da Lua, que acontece nesta sexta-feira (18/9), a partir das 19h, numa parceria entre o Espaço do Conhecimento UFMG e o Escritório da Embaixada dos Estados Unidos em Belo Horizonte.

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Telescópios e telão serão instalados na Alameda da Educação, em frente ao Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH.

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Programação 

A partir das 19h30, o público poderá ver detalhes da lua, que estará crescente, e descobrir mais sobre o satélite natural que acompanha a Terra há bilhões de anos. A atividade faz parte da tradicional Observação Noturna do Espaço do Conhecimento UFMG, que nesta edição atende a um número maior de espectadores.

Paralelamente à observação da lua, haverá a exibição do filme "Apollo 13 – Do desastre ao triunfo", na Fachada Digital do Espaço do Conhecimento UFMG, também às 19h30.

O clássico dos anos 1990 retrata a missão espacial da Nasa, Agência Espacial dos EUA, e os desafios enfrentados pela tripulação após uma série de problemas durante a viagem de retorno à Terra. Estrelado por Tom Hanks e dirigido por Ron Howard, a exibição do longa será feita em um telão para garantir uma "viagem cinematográfica ao espaço". Serão disponibilizados 100 assentos, ocupados por ordem de chegada.

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PROGRAME-SE 

Noite Internacional de Observação da Lua

  • Quando: nesta sexta-feira (18/90
  • Horário: a partir das 19h
  • Localização: Alameda da Educação, em frente ao Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700 – Funcionários) 
  • A observação será realizada apenas caso haja as condições climáticas propícias. A participação ocorrerá de forma livre, por ordem de chegada, de acordo com a disponibilidade dos equipamentos.

 *Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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