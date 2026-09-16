Atlético x Santos na Arena MRV: trânsito terá bloqueios e pista reversível

O trânsito no entorno da Arena MRV, em Belo Horizonte, terá uma operação especial nesta quarta-feira (16/9) para a partida entre Atlético e Santos, às 19h. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e cerca de 33 mil ingressos já foram vendidos.

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Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada por BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, vão atuar na região para orientar motoristas e pedestres antes e depois da partida.

A preparação começou nessa terça-feira (15), com a instalação de faixas de orientação, sinalização de áreas onde o estacionamento será proibido e indicação das alterações de trânsito.

Bloqueios começam quatro horas antes

Quatro horas antes da partida, às 15h, serão implantadas mudanças de circulação em vias próximas à Arena MRV.

As intervenções atingem as ruas Zilka Monteiro Pena, Visconde de Mauá, Nevada, Evangelina Prates e Sebastião Fernandes Brandão, no Bairro Califórnia; José Mota Costa e Gentil Portugal do Brasil, no Camargos; e Prateada e Lilás, no João Pinheiro.

Também haverá interdições com controle de acesso de veículos de moradores nas vias próximas ao estádio, no Califórnia.

Às 16h, três horas antes do jogo, será implantada uma pista reversível no contrafluxo da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, a Via Expressa, entre o Novo Anel e a Avenida Teleférico. A medida busca melhorar o trânsito de passagem no sentido Contagem.

Os estacionamentos da Arena MRV também serão abertos às 16h.

Obras alteram caminho para a Arena MRV

As obras nos acessos do Novo Anel à Via Expressa também exigirão atenção dos torcedores.

Motoristas de carros e motocicletas com destino ao estacionamento da Arena MRV deverão utilizar a marginal do Novo Anel, no sentido Rio de Janeiro, acessá-la antes do cruzamento com a BR-040 e seguir pela Avenida Vereador Cícero Ildefonso e pela Via Expressa até o estádio.

Já os veículos que forem apenas deixar torcedores próximos à arena deverão seguir pela marginal do Novo Anel, acessar as ruas João Alphonsus, Maria, das Pérolas e João Batista Vieira e, posteriormente, o Elevado da Massa e a Rua Cristina Maria de Assis.

Mudanças também na saída

Cerca de 20 minutos antes do fim da partida, o retorno no Elevado da Massa passará a operar em mão única no sentido Camargos para agilizar a saída dos estacionamentos.

Dependendo do movimento, poderá ser implantada ainda uma operação de contrafluxo para permitir que veículos deixem o estádio pela alça de acesso no sentido contrário e cheguem à pista central da Via Expressa no sentido Belo Horizonte.

Um semáforo instalado na Via Expressa, próximo à rampa de acesso à Arena MRV, será utilizado durante essa operação para controlar o fluxo.

Transporte público e carros de aplicativo

As linhas 401 (Metrô/Cidade Industrial/Santa Maria), 1509 (Califórnia/Tupi), 3053 (Estação Barreiro/Barro Preto) e 4033 (Camargos/Centro) atendem a região da Arena MRV.

Para quem utilizar táxi, carros de aplicativo ou carona, haverá pontos específicos de embarque e desembarque. A torcida do Atlético poderá utilizar áreas na Via Expressa e na marginal, nas proximidades da Praça dos Torcedores e da Rua Cristina Maria de Assis.

Para a torcida visitante, o embarque e desembarque de táxis e veículos de aplicativo será na Avenida Vereador Cícero Ildefonso, entre as ruas Felisberta Camargos e Maria Francisca de Carvalho, no sentido BR-040.

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Ônibus fretados das duas torcidas também terão locais específicos para desembarque nas proximidades do estádio.