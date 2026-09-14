WorldSkills 2026: estudante mineiro vai à China competir em modalidade nova

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O estudante Gabriel Moreira, de 18 anos, representará o Brasil na 48ª WorldSkills Competition, o maior evento de educação profissional do mundo, que acontece em setembro em Xangai, na China. Egresso do Senac em Juiz de Fora, ele foi selecionado para competir em uma modalidade inédita: “Vendas no Varejo”.

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Gabriel integra um time de brasileiros de outras regiões que disputarão medalhas em diversas ocupações técnicas do comércio, serviços e indústrias. A participação do jovem destaca o trabalho realizado pela instituição em Minas Gerais.

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“Minas recebeu o convite do Departamento Nacional do Senac para representar o país. Isso mostra o reconhecimento ao nosso trabalho, ao investimento na preparação dos alunos”, afirma Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac.

De Juiz de Fora para o mundo

Nascido em Juiz de Fora, Gabriel mudou-se para Belo Horizonte exclusivamente para se preparar para o torneio. Ele conta que precisou convencer os pais de que a viagem para a China era uma boa ideia, mas eles compreenderam que se tratava de uma oportunidade única e ficaram orgulhosos.

Durante sua trajetória, Gabriel cursou a Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços de Vendas, além de ter participado da Qualificação em Serviços de Supermercados. Em Belo Horizonte, realizou também o curso de Vendas, experiências que o ajudaram a se identificar com a área de atendimento ao cliente.

Treinamento intenso

A rotina de preparação de Gabriel se assemelha à de um atleta. De segunda a sexta-feira, ele participa de treinamentos práticos e aulas de inglês em um centro exclusivo do Senac em Belo Horizonte. O jovem também recebe apoio de psicólogos e consultores para desenvolver habilidades técnicas, inteligência emocional e capacidade analítica.

“Nosso processo exige que as correções aconteçam com agilidade, e ele respondeu muito bem a isso. É muito estudioso, vai além do que é pedido”, comenta Mônica de Paula, docente do Senac em Contagem e treinadora de Gabriel.

A WorldSkills reúne jovens profissionais de diversos países em disputas que avaliam competências técnicas e comportamentais, funcionando como uma vitrine global de talentos e tendências do mercado.

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“A experiência amplia competências, promove intercâmbio e abre novas perspectivas profissionais. Essa participação dialoga diretamente com nossa missão de preparar profissionais para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo”, destaca Hedyane Guedes, Coordenadora do Centro de Treinamento das Competições no Senac em Minas.