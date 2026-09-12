BH está sob alerta de chuva e ventos de até 40 km/h neste sábado (12/9)

Depois de um dia de calor intenso, Belo Horizonte pode ter chuva, raios e ventos fortes neste fim de semana. A Defesa Civil da capital emitiu um alerta válido até as 8h deste domingo (13/9), com possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento em torno de 40 km/h.

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O calor marcou o sábado (12), quando a temperatura máxima chegou a 34,6 °C. A menor umidade relativa do ar foi de 25%, registrada às 15h, na Região da Pampulha.

De acordo com a Defesa Civil, há possibilidade de chuva em diferentes pontos da cidade durante o período. A população deve ficar atenta durante as pancadas, principalmente devido ao risco de descargas elétricas e ventos fortes.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

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