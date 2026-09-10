BH passa a oferecer teleconsulta para profilaxia de prevenção ao HIV

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deu um passo importante para facilitar o cuidado com a saúde sexual na capital mineira. Já está disponível para a população a teleconsulta para a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

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Com o serviço, o cidadão pode realizar o primeiro atendimento com um profissional de saúde sem a necessidade de deslocamento prévio até um posto. Os atendimentos presenciais nos Centros de Saúde e Serviços Especializados continuam sendo oferecidos normalmente.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, a iniciativa busca aproximar a rede pública dos cidadãos: “Ampliar o acesso à prevenção é também ampliar o cuidado com a saúde da população. A teleconsulta traz mais comodidade e agilidade para quem precisa desse atendimento e fortalece a nossa rede de prevenção ao HIV”.

O que é a PrEP e quem pode utilizar?

A PrEP é uma estratégia de prevenção que consiste no uso contínuo de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção pelo HIV antes de uma possível exposição ao vírus. Quando tomada de maneira correta e regular, apresenta altíssima eficácia.

Critérios para indicação:

Idade igual ou superior a 15 anos

Peso corporal mínimo de 35 kg

Pessoas sexualmente ativas que apresentem contexto de risco elevado para infecção pelo HIV

Como funciona o atendimento remoto?

Para passar pela consulta on-line, o usuário deve atender a um requisito básico: apresentar resultado negativo para HIV realizado nos últimos sete dias. São aceitos exames laboratoriais, testes rápidos feitos em Centros de Saúde/CTA ou autotestes – que podem ser realizados na própria transmissão da teleconsulta.

Horários de atendimento:

Segundas, quartas e sextas-feiras: das 7h30 às 12h

Quintas-feiras: das 12h30 às 17h

Passo a passo para acessar a teleconsulta

Cadastro e agendamento: Acesse o Portal de Serviços ou o site da Prefeitura de Belo Horizonte, navegue até a aba “Teleconsulta” e selecione “Teleconsulta PrEP”. Faça o login com a conta gov.br, preencha os dados e conclua a solicitação.

Confirmação: Um link para o agendamento e, posteriormente, a sala virtual de atendimento serão enviados para o e-mail cadastrado.

Recebimento de documentos: Em até 24 horas após a consulta médica virtual, as orientações, pedidos de exames complementares e a Ficha de Atendimento PrEP (prescrição) chegarão ao e-mail do paciente.

Exames de rotina: Para colher os exames solicitados, o paciente deve imprimir o pedido recebido e levá-lo ao seu Centro de Saúde de referência para agendamento.

Retirada do medicamento: A medicação deve ser retirada em uma das Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDM). No local, o usuário apenas encaminha o arquivo digital da sua Ficha de Atendimento para o e-mail da unidade para validação e entrega dos antirretrovirais.

Oferta de injeção no SUS

Além da facilitação do acesso via teleconsulta com o tratamento oral tradicional, a prevenção ao HIV no Brasil pode ganhar um novo aliado de peso. O Ministério da Saúde avalia, por meio de Consulta Pública, a incorporação do cabotegravir à rede pública de saúde. O medicamento é uma opção de PrEP injetável de longa duração e, se aprovado, será a primeira alternativa no SUS que dispensa o uso de comprimidos diários.

A medida é vista como um avanço fundamental para combater o aumento da descontinuidade da PrEP oral, que já alcança cerca de 55% dos usuários no país – podendo chegar a 68% entre os jovens com menos de 18 anos. A expectativa é de que a oferta da injeção facilite o uso e fortaleça ainda mais as estratégias de prevenção disponíveis à população.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro