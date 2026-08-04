Adolescente morre após ser agredido com pedaços de madeira e garrafadas

Um adolescente, de 17 anos, morreu após ser agredido durante um evento em São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce, no domingo (2/8). Segundo o registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o jovem foi atingido com um pedaço de madeira na cabeça, garrafadas, socos e chutes.

De acordo com a corporação, o adolescente estava no evento acompanhado de outras pessoas. Em determinado momento, ele ficou sozinho e foi agredido. As testemunhas informaram que os autores deixaram o local logo após o crime. Até o momento os suspeitos não haviam sido localizados.

O adolescente foi encaminhado para o hospital de São João do Manteninha. Conforme o registro policial, a vítima deu entrada na unidade inconsciente e com ferimentos na cabeça. Devido à gravidade do estado de saúde, ele foi transferido para um hospital em Mantena, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que em relação ao fato registrado no Bairro Novo Progresso, em São João da Manteninha, a perícia oficial foi acionada e que o corpo do adolescente, de 17 anos, foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Governador Valadares, na mesma região do estado.

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Após a realização dos procedimentos periciais, o corpo foi liberado aos familiares. "A Polícia Civil instaurou inquérito policial, e diligências investigativas estão sendo realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Mantena para apurar as circunstâncias do ocorrido", comunicou.