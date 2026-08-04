BH lança plataforma para monitoramento da qualidade do ar em tempo real

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibilizou nessa segunda-feira (3/8) uma plataforma pública que permite o acompanhamento em tempo real das condições ambientais e da qualidade do ar na capital mineira. O painel on-line do ProAr-BH é gratuito e coleta dados de forma contínua por sensores instalados em pontos estratégicos do município.

Na primeira fase do projeto, cinco estações monitoram as regionais Barreiro, Centro-Sul, Noroeste, Venda Nova e Nordeste.

Para tornar as informações acessíveis e compreensíveis para toda a população, o painel adota uma escala de cores baseada na lógica de um "semáforo ambiental". O sistema traduz os índices técnicos em cinco níveis de alerta:

Verde: qualidade do ar Boa

Amarelo: qualidade do ar Moderada

Laranja: qualidade do ar Ruim

Vermelho: qualidade do ar Muito Ruim

Roxo: qualidade do ar Péssima

Até o momento, a região de Venda Nova é a única que se apresenta na cor verde. Os pontos do Barreiro, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste apresentam a qualidade do ar na cor amarela.

A utilização da ferramenta é bastante intuitiva e é possível analisar os dados de forma clara.

O ProAr-BH é parte do projeto internacional Air View+, idealizado pelo Google e implementado pelo Iclei — Governos Locais pela Sustentabilidade, em parceria com a empresa de tecnologia climática Aurassure.

A expectativa da PBH é que de as informações colhidas auxiliem a saúde pública, as políticas de transição ecológica, o ordenamento urbano e as ações voltadas à resiliência climática.

Baixa umidade em MG

A relevância de monitorar esses indicadores ganha ainda mais peso diante do cenário crítico enfrentado no estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 313 municípios mineiros — o que representa 36,69% de todo o estado — foram colocados sob alerta Amarelo (perigo potencial) devido à baixa umidade, com índices variando entre críticos 30% e 20%.

O fenômeno de estiagem severa atinge regiões inteiras como o Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte, Sul e a própria Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em períodos como este, em que a secura do ar eleva os riscos à saúde respiratória e o perigo de incêndios, a análise dos dados oferecidos pelo ProAr-BH passa a ser uma ferramenta preventiva essencial, permitindo que os cidadãos acompanhem a umidade em tempo real de BH e adotem cuidados imediatos com a hidratação e a proteção da saúde.

Como consultar

O painel de monitoramento do ProAr-BH pode ser consultado por qualquer cidadão diretamente no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte. A ferramenta está presente dentro da Microsoft Power

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima