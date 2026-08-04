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Milhares de pessoas dão último adeus a Franco Baresi

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Repórter
04/08/2026 14:06

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Milhares de pessoas compareceram nesta terça-feira (4) ao funeral do lendário ex-capitão do Milan Franco Baresi, falecido há quatro dias aos 66 anos.

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Seus ex-companheiros Paolo Maldini, Roberto Baggio e Alessandro Costacurta estavam entre as várias estrelas do futebol mundial presentes para render uma homenagem a Baresi na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão.

Nas imediações, uma multidão de torcedores vestidos de vermelho e preto agitava bandeiras e erguia camisas com o número 6 de Baresi. Havia também uma faixa com a frase "Ciao capitano" ("Adeus, capitão").

"Seu pertencimento à família do Milan e ao futebol em geral é a razão pela qual todos o adoravam", disse o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, segundo a imprensa local.

Campeão mundial pela Itália em 1982 e finalista da Copa do Mundo de 1994, Baresi usou a braçadeira de capitão do Milan durante as décadas de 1980 e 1990, período em que a equipe conquistou três Copas da Europa e seis títulos do Campeonato Italiano.

O clube 'rossonero' não especificou a causa de sua morte. O ex-zagueiro havia passado por uma cirurgia em agosto de 2025 para a remoção de um nódulo pulmonar.

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rel-ljm/iga/raa/cb/aa

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