Assine
overlay
Início Gerais
ENGAVETAMENTO NA GRANDE BH

Fernão Dias é liberada após acidente em Betim; retenção chega a 5 km

Todas as faixas no sentido São Paulo já foram desobstruídas, mas reflexo do bloqueio ainda causa congestionamento na altura do km 485

Publicidade
Carregando...
CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
03/08/2026 17:44

compartilhe

SIGA
×
Após acidente entre caminhão e seis carros, Fernão Dias tem fluxo liberado com 5 km de lentidão
Engavetamento envolvendo um caminhão e seis carros, na altura do KM 485 da Fernão Dias, em Betim, na Grande BH, na manhã desta segunda (3/8), deixou o tráfego no local travado durante todo o dia crédito: Reprodução/Redes Sociais

O trânsito voltou a fluir na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Betim, após um engavetamento entre um caminhão e seis carros interromper a circulação na altura do km 485, na manhã desta segunda-feira (3/8), no sentido São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

As equipes de resgate e operação da concessionária Motiva Minas-SP foram acionadas às 10h57 para prestar socorro e sinalizar a área. Para que os veículos pudessem ser removidos e o atendimento ocorresse com segurança, a pista precisou ser totalmente fechada.

Apesar da dimensão da batida, o impacto não deixou feridos graves. Das oito pessoas envolvidas na colisão, sete saíram totalmente ilesas e uma teve apenas ferimentos leves. Nenhuma delas precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde, optando por recusar o atendimento hospitalar.

A desobstrução da via ocorreu de forma progressiva ao longo do dia. A faixa esquerda foi a primeira a ter a passagem liberada, às 11h26. A faixa central voltou a operar às 13h24, enquanto a faixa da direita teve o trânsito restaurado pouco tempo depois, às 13h39, finalizando a liberação total do trecho.

Com a liberação total da via, os motoristas já conseguem circular por todas as faixas, mas ainda encontram tráfego pesado no local, com um reflexo de cerca de 5 km de lentidão no sentido sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

acidente betim engavetamento fernao-dias transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay