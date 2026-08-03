Fernão Dias é liberada após acidente em Betim; retenção chega a 5 km

O trânsito voltou a fluir na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Betim, após um engavetamento entre um caminhão e seis carros interromper a circulação na altura do km 485, na manhã desta segunda-feira (3/8), no sentido São Paulo.

As equipes de resgate e operação da concessionária Motiva Minas-SP foram acionadas às 10h57 para prestar socorro e sinalizar a área. Para que os veículos pudessem ser removidos e o atendimento ocorresse com segurança, a pista precisou ser totalmente fechada.

Apesar da dimensão da batida, o impacto não deixou feridos graves. Das oito pessoas envolvidas na colisão, sete saíram totalmente ilesas e uma teve apenas ferimentos leves. Nenhuma delas precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde, optando por recusar o atendimento hospitalar.

A desobstrução da via ocorreu de forma progressiva ao longo do dia. A faixa esquerda foi a primeira a ter a passagem liberada, às 11h26. A faixa central voltou a operar às 13h24, enquanto a faixa da direita teve o trânsito restaurado pouco tempo depois, às 13h39, finalizando a liberação total do trecho.

Com a liberação total da via, os motoristas já conseguem circular por todas as faixas, mas ainda encontram tráfego pesado no local, com um reflexo de cerca de 5 km de lentidão no sentido sul.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro