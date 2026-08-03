Virada Cultural de BH divulga lista de atrações pré-selecionadas

A 26 dias para a 11ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, a programação do maior evento gratuito de artes integradas da capital começa a tomar forma. Após receber mais de mil propostas artístico-culturais para a edição de 2026, 138 atrações foram pré-selecionadas. Os nomes foram escolhidos entre as inscrições feitas por meio do Chamamento Público e as propostas encaminhadas por parceiros e ações associadas por meio de credenciamento. Agora seguem para as próximas etapas do processo de seleção.

Com 24 horas ininterruptas de programação gratuita, a Virada vai acontecer nos dias 29 e 30 de agosto, ocupando ruas e praças do Hipercentro da capital mineira. A edição deste ano contará com mais de 120 atrações locais, selecionadas também por chamamento público, além de artistas de destaque nacional que ainda serão anunciados

As atrações reúnem artistas, bandas, DJs, blocos de carnaval, grupos de dança, companhias circenses, coletivos culturais e projetos comunitários. Entre as novidades da edição estão duas novas frentes temáticas: Culturas de Rua e Esportes Urbanos, que ampliam o espaço para práticas e manifestações culturais presentes no cotidiano da cidade.

Segundo a organização, a seleção das propostas foi realizada após o encerramento das inscrições dos chamamentos públicos. A análise ficou a cargo de uma Comissão de Seleção composta por representantes da sociedade civil e servidores públicos municipais com atuação em diferentes áreas da cultura.

Durante o processo, cada proposta foi avaliada com base em critérios previstos no regulamento, como mérito artístico, qualidade técnica, viabilidade de execução, representatividade cultural e alinhamento aos objetivos da Virada Cultural. Em seguida, a Comissão Artística realizou o ranqueamento das propostas para definir a programação, considerando ainda o equilíbrio entre linguagens artísticas, a ocupação dos espaços públicos, a diversidade territorial e a viabilidade operacional.

Outra novidade desta edição foi a adoção de uma plataforma digital criada especificamente para apoiar o processo seletivo. A ferramenta concentrou todas as informações das propostas inscritas, organizou automaticamente a distribuição das avaliações e registrou cada etapa da seleção.

De acordo com a organização, o sistema também incorporou mecanismos voltados à transparência, como a identificação de possíveis conflitos de interesse, a possibilidade de declaração de impedimento pelos avaliadores, a redistribuição das propostas quando necessário, a obrigatoriedade de justificativas para as notas atribuídas e o acesso individualizado às avaliações, impedindo que os integrantes da comissão visualizassem as notas uns dos outros durante a análise.

Com a divulgação das propostas pré-selecionadas, a organização entra agora na fase final de preparação da Virada Cultural. Nas próximas semanas serão anunciadas as atrações nacionais e a programação completa do evento, que também contará com experiências culturais, ações de ocupação urbana e atividades promovidas por projetos parceiros e associados.

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Confira a lista dos pré-selecionados:

2 Dedo

A Banca Crianceira

Akila

Alef Costa

Almin Bah

Amanda Veiga

Amigos rolimã BH

Anderson Lobo

As Panderista

Ateliê Casulo

Aziza Eduarda

Baile Dancers

Banda Back In Track

Banda Comblues

Banda de Musica da Guarda Municipal de Belo Horizonte

Banda Sturzen

Bê e os Sadmen

Bel Bertinelli

Black Mass

Black-A Convida

Bloco da Esquina

Bloco Funk You

Bloco Volta Belchior

Camaleão Grupo de Dança

Camila Lacerda

Capoeira do Parque

Carolina Diz

Casa Circo Gamarra

Cinara Ribeiro

Circo do Sufoco

Circo Verde

Coletivo Cryatura

Coletivo Docilaré

Coletivo Lu Jong BH

Coletivo Montarya

Coletivo Piolho Nababo

Conexão Kamikzes

Coral Black To Black

Dabazi

Diplomattas

Dj Eddy Alves

Dj Lucas BHZ

Dj Theuzin

Djs Fê Linz e Bené Ramalho

Domilindró

Dudu do Cavaco

Dupla_Voz

Emerson Carvalho

Fabbio Rodrigues

Fabi Gonçalves

Falcatrua

Fanchecléticas

Fernando Bento e Banda

Filhos de Pacha

Forró de Cabo a Rabo

Fran Januário

Free The Punanys

Funk de Quarta

Gabriel Gomes

Grupo Artístico da Apae BH

Grupo Cor da Noite

Grupo Cultural Arautos do Gueto

Gui Brescia

Guilherme Pimenta Quarteto

Hakili

Hans Landim

Helô Gouvêa

Herbaile

Híbridus

House Of Capiva

Incubadora do Funk

Irene Dias

Isabela Solo

Iza Sabino

João Veiga

João Wesley & Thiago

Katita Flor

Leonel

Libras Musical

Lívia Aguiar

Lord Tuka

Luar

Luciana Dutra Rocha

Luter Nguzuale e banda

Mac Júlia Convida

Maíra Baldaia e Elisa de Sena

Manacá da Serra

Máscara

May / Ferve! OBaile

Mc Anjim

Mc Laranjinha

Mc Mika

Mc Pixone

Mc Preta Lua

Mocada Artística

Mostra de Animações Aquáticas

Movimento Black Minas

Myriam Letícia

Noemi Guimarães e Bia Nascimento convidam Analu Braga

O Leopardo

Osala

Otávio e Eduardo

Paiol de Tonha

Palestina

Pandeiro Mineiro

Patty Martínez

Projeto Subúrbio

Rap Surdo

Ratos de Bueiro

ReCrias:

Renegado/Samba da Vera

RESSONANTES

REVOADA

Roberta Gonçalves Neto

Samba da Aninha

Samba da Meia Noite

Samba das Ciatas

Sarau de Queerbrada

Scheylla Bacellar, Nívea Sabino e Gal Duvalle

Sensações Turismo

Sete Garotos da Vila

Shabê Furtado

Simplicidade Samba

SoulPolis

Surubim e os Pacumã

Tchely Baquara

Thiago Nascimento

Trupe Estrela

Uai Sound System

Untraxx

Uyan vilela

Vinijoe

Visão de Cria

Wild Mary

Yanaki Herrera

Yukáh

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima