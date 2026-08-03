Virada Cultural de BH divulga lista de atrações pré-selecionadas
Evento recebeu mais de mil propostas e pré-selecionou 138 atrações para a edição de 2026, que será realizada nos dias 29 e 30 de agosto
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A 26 dias para a 11ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, a programação do maior evento gratuito de artes integradas da capital começa a tomar forma. Após receber mais de mil propostas artístico-culturais para a edição de 2026, 138 atrações foram pré-selecionadas. Os nomes foram escolhidos entre as inscrições feitas por meio do Chamamento Público e as propostas encaminhadas por parceiros e ações associadas por meio de credenciamento. Agora seguem para as próximas etapas do processo de seleção.
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Com 24 horas ininterruptas de programação gratuita, a Virada vai acontecer nos dias 29 e 30 de agosto, ocupando ruas e praças do Hipercentro da capital mineira. A edição deste ano contará com mais de 120 atrações locais, selecionadas também por chamamento público, além de artistas de destaque nacional que ainda serão anunciados
As atrações reúnem artistas, bandas, DJs, blocos de carnaval, grupos de dança, companhias circenses, coletivos culturais e projetos comunitários. Entre as novidades da edição estão duas novas frentes temáticas: Culturas de Rua e Esportes Urbanos, que ampliam o espaço para práticas e manifestações culturais presentes no cotidiano da cidade.
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Segundo a organização, a seleção das propostas foi realizada após o encerramento das inscrições dos chamamentos públicos. A análise ficou a cargo de uma Comissão de Seleção composta por representantes da sociedade civil e servidores públicos municipais com atuação em diferentes áreas da cultura.
Durante o processo, cada proposta foi avaliada com base em critérios previstos no regulamento, como mérito artístico, qualidade técnica, viabilidade de execução, representatividade cultural e alinhamento aos objetivos da Virada Cultural. Em seguida, a Comissão Artística realizou o ranqueamento das propostas para definir a programação, considerando ainda o equilíbrio entre linguagens artísticas, a ocupação dos espaços públicos, a diversidade territorial e a viabilidade operacional.
Outra novidade desta edição foi a adoção de uma plataforma digital criada especificamente para apoiar o processo seletivo. A ferramenta concentrou todas as informações das propostas inscritas, organizou automaticamente a distribuição das avaliações e registrou cada etapa da seleção.
De acordo com a organização, o sistema também incorporou mecanismos voltados à transparência, como a identificação de possíveis conflitos de interesse, a possibilidade de declaração de impedimento pelos avaliadores, a redistribuição das propostas quando necessário, a obrigatoriedade de justificativas para as notas atribuídas e o acesso individualizado às avaliações, impedindo que os integrantes da comissão visualizassem as notas uns dos outros durante a análise.
Com a divulgação das propostas pré-selecionadas, a organização entra agora na fase final de preparação da Virada Cultural. Nas próximas semanas serão anunciadas as atrações nacionais e a programação completa do evento, que também contará com experiências culturais, ações de ocupação urbana e atividades promovidas por projetos parceiros e associados.
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Confira a lista dos pré-selecionados:
- 2 Dedo
- A Banca Crianceira
- Akila
- Alef Costa
- Almin Bah
- Amanda Veiga
- Amigos rolimã BH
- Anderson Lobo
- As Panderista
- Ateliê Casulo
- Aziza Eduarda
- Baile Dancers
- Banda Back In Track
- Banda Comblues
- Banda de Musica da Guarda Municipal de Belo Horizonte
- Banda Sturzen
- Bê e os Sadmen
- Bel Bertinelli
- Black Mass
- Black-A Convida
- Bloco da Esquina
- Bloco Funk You
- Bloco Volta Belchior
- Camaleão Grupo de Dança
- Camila Lacerda
- Capoeira do Parque
- Carolina Diz
- Casa Circo Gamarra
- Cinara Ribeiro
- Circo do Sufoco
- Circo Verde
- Coletivo Cryatura
- Coletivo Docilaré
- Coletivo Lu Jong BH
- Coletivo Montarya
- Coletivo Piolho Nababo
- Conexão Kamikzes
- Coral Black To Black
- Dabazi
- Diplomattas
- Dj Eddy Alves
- Dj Lucas BHZ
- Dj Theuzin
- Djs Fê Linz e Bené Ramalho
- Domilindró
- Dudu do Cavaco
- Dupla_Voz
- Emerson Carvalho
- Fabbio Rodrigues
- Fabi Gonçalves
- Falcatrua
- Fanchecléticas
- Fernando Bento e Banda
- Filhos de Pacha
- Forró de Cabo a Rabo
- Fran Januário
- Free The Punanys
- Funk de Quarta
- Gabriel Gomes
- Grupo Artístico da Apae BH
- Grupo Cor da Noite
- Grupo Cultural Arautos do Gueto
- Gui Brescia
- Guilherme Pimenta Quarteto
- Hakili
- Hans Landim
- Helô Gouvêa
- Herbaile
- Híbridus
- House Of Capiva
- Incubadora do Funk
- Irene Dias
- Isabela Solo
- Iza Sabino
- João Veiga
- João Wesley & Thiago
- Katita Flor
- Leonel
- Libras Musical
- Lívia Aguiar
- Lord Tuka
- Luar
- Luciana Dutra Rocha
- Luter Nguzuale e banda
- Mac Júlia Convida
- Maíra Baldaia e Elisa de Sena
- Manacá da Serra
- Máscara
- May / Ferve! OBaile
- Mc Anjim
- Mc Laranjinha
- Mc Mika
- Mc Pixone
- Mc Preta Lua
- Mocada Artística
- Mostra de Animações Aquáticas
- Movimento Black Minas
- Myriam Letícia
- Noemi Guimarães e Bia Nascimento convidam Analu Braga
- O Leopardo
- Osala
- Otávio e Eduardo
- Paiol de Tonha
- Palestina
- Pandeiro Mineiro
- Patty Martínez
- Projeto Subúrbio
- Rap Surdo
- Ratos de Bueiro
- ReCrias:
- Renegado/Samba da Vera
- RESSONANTES
- REVOADA
- Roberta Gonçalves Neto
- Samba da Aninha
- Samba da Meia Noite
- Samba das Ciatas
- Sarau de Queerbrada
- Scheylla Bacellar, Nívea Sabino e Gal Duvalle
- Sensações Turismo
- Sete Garotos da Vila
- Shabê Furtado
- Simplicidade Samba
- SoulPolis
- Surubim e os Pacumã
- Tchely Baquara
- Thiago Nascimento
- Trupe Estrela
- Uai Sound System
- Untraxx
- Uyan vilela
- Vinijoe
- Visão de Cria
- Wild Mary
- Yanaki Herrera
- Yukáh
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima