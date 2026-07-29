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SAÚDE ANIMAL

SamuVet terá atendimento reduzido por quatro dias em BH

Serviço funcionará apenas no período noturno entre 30 de julho e 2 de agosto para que equipes participem de treinamento de atualização profissional

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
29/07/2026 14:59

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O SamuVet é destinado ao atendimento de cães e gatos em situações graves
O SamuVet é destinado ao atendimento de cães e gatos em situações graves crédito: Divulgação/PBH

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinária (SamuVet-BH) terá o funcionamento alterado entre quinta-feira (30/7) e domingo (2/8) para a realização de uma capacitação dos profissionais que atuam no atendimento de urgência e emergência a animais em Belo Horizonte.

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Durante os quatro dias, o serviço ficará disponível apenas das 21h às 5h. A partir de segunda-feira (3/8), o atendimento volta a funcionar normalmente, em regime de 24 horas.

A interrupção parcial ocorrerá diariamente entre 6h e 20h para que as equipes participem de treinamentos voltados à renovação das certificações junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a atualização inclui técnicas de segurança e procedimentos utilizados em ocorrências de resgate e atendimento veterinário de emergência.

Durante o período de alteração no funcionamento, os tutores que precisarem acionar o serviço poderão entrar em contato pelo telefone (31) 2888-0000, respeitando o horário de operação, que será exclusivamente das 21h às 5h. A previsão é que a rotina habitual, com atendimento ininterrupto, seja retomada a partir de 3 de agosto.

O SamuVet

O SamuVet é destinado ao atendimento de cães e gatos em situações graves, como atropelamentos, acidentes, enfermidades críticas e outras ocorrências que coloquem a vida dos animais em risco. As equipes também atuam em locais de difícil acesso, ambientes confinados e cenários que exigem técnicas específicas de resgate, incluindo trabalho em altura.

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Além do atendimento no local da ocorrência, o serviço também é responsável pelo transporte de animais em estado crítico para unidades capazes de dar continuidade ao tratamento. Entre abril e junho deste ano, o SamuVet registrou 374 atendimentos, média de aproximadamente 125 ocorrências por mês na capital mineira.

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