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NAVEGANDO NA LAGOA

Lagoa da Pampulha: empresa é escolhida para operar passeios turísticos

Belotur homologa licitação de R$ 3,89 milhões e inicia etapa de contratação para ampliar navegação turística no cartão-postal de Belo Horizonte

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
29/07/2026 13:23 - atualizado em 29/07/2026 15:21

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Vista do passeio turístico na Lagoa da Pampulha
Vista do passeio turístico na Lagoa da Pampulha crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press.

Quem visitar a Pampulha poderá, em breve, voltar a conhecer um dos principais cartões-postais de Belo Horizonte a partir de um novo ângulo: o das águas da lagoa. A Belotur homologou a licitação que escolheu a empresa responsável por operar os passeios turísticos de barco no complexo, encerrando uma etapa importante para transformar a iniciativa, que começou como projeto-piloto no fim do ano passado, em um serviço permanente. A vencedora foi a Mar de Brasília Educação e Turismo Ambiental Ltda., que apresentou proposta de R$ 3,89 milhões.

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A homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2026 foi publicada nesta quarta-feira (29/7), no Diário Oficial do Município (Dom). Apesar da definição da empresa, os passeios ainda não serão retomados imediatamente. A partir de agora, começam as etapas de formalização do contrato, além das reuniões para definir como será o funcionamento da operação, incluindo questões técnicas, estrutura do serviço e modelo de atendimento ao público.

A navegação faz parte da estratégia da PBH para incentivar novas formas de conhecer o conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Vista da água, a paisagem revela outro ritmo e oferece uma perspectiva diferente de monumentos como a Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha e a Casa Kubitschek. 

O contrato integra o projeto Pampulha Viva, política pública voltada à valorização do complexo e ao fortalecimento da atividade turística em Belo Horizonte. 

A decisão de investir na continuidade da iniciativa veio depois dos resultados obtidos pelo projeto-piloto, lançado em dezembro de 2025. Durante o período experimental, foram realizados 311 passeios, que levaram 7.415 pessoas para navegar pela lagoa. A recepção do público também chamou atenção: a experiência recebeu nota média de 9,9 em uma escala de zero a 10 nas pesquisas de satisfação realizadas pela Belotur. 

Segundo a empresa municipal, esses números demonstraram o potencial da navegação como mais uma opção de lazer e contemplação em Belo Horizonte, além de contribuir para ampliar o tempo de permanência dos visitantes na Pampulha e diversificar a oferta turística da região.

Com a homologação da licitação, o município inicia agora a fase de preparação para colocar o serviço em funcionamento de forma definitiva. Antes da assinatura do contrato, ainda serão realizados alinhamentos entre as empresas para definir detalhes operacionais, procedimentos de navegação e toda a estrutura necessária para o início das viagens.

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A expectativa é de que, concluídas as etapas administrativas, moradores e turistas possam voltar a navegar pela lagoa com uma operação mais estruturada e preparada para atender um público maior.

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