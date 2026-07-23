PBH anuncia ampliação da rede de iluminação em marginal do Anel

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a conclusão das obras de extensão da infraestrutura de iluminação em dois segmentos da marginal do Anel Rodoviário. De acordo com o poder público municipal, foram implantados 39 postes e cerca de 1,4 quilômetro de rede elétrica de baixa e média tensão em trechos localizados no Bairro Maria Virgínia, na Região Nordeste da capital e na Pampulha.

De acordo com o Executivo municipal, no trecho entre os números 152 e 1.013, na Região da Pampulha, foram instalados 24 postes e aproximadamente 800 metros de rede elétrica. Já no segmento entre os números 716 e 1.282, na Regional Nordeste, foram implantados 15 postes e cerca de 650 metros de rede de baixa e média tensão.

Com a finalização da infraestrutura elétrica, a PBH anunciou o início da instalação das luminárias no Anel Rodoviário, o qual classifica como "corredor estratégico para a mobilidade da capital". A previsão é que a intervenção seja concluída nos próximos dias.

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A administração municipal informa ainda que a iluminação facilitará a orientação dos condutores, ampliará as condições de segurança para quem utiliza a via durante a noite e oferecerá mais conforto também para pedestres e ciclistas.