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PREVISÃO DO TEMPO

Clima muda em BH? Confira previsão completa desta quinta (23/7)

No período da tarde, a umidade relativa do ar deve atingir o menor índice dos últimos dias; confira previsão completa de BH e de Minas

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
23/07/2026 08:00 - atualizado em 23/07/2026 08:01

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Céu fica de aberto a parcialmente nublado nesta quinta-feira (23/7) na capital mineira
Céu fica de aberto a parcialmente nublado nesta quinta-feira (23/7) na capital mineira crédito: Gladyston Rodrigues/EM

Belo Horizonte permanece com temperaturas amenas nesta quinta-feira (23/7). Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima estimada para a capital é de 28°C.

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A menor temperatura foi registrada as 2h15 na região de Venda Nova, com os termômetros marcando 14,5°C. Apesar disso, a sensação térmica mais baixa foi marcada na região Oeste, com 9,8°C às 3h. A temperatura real no momento era 15,4°C no local. 

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Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar deve atingir o menor índice dos últimos dias, ficando em torno de 25%. 

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,4 °C, às 2h35.

Centro Sul: 16,4 °C, à 1h55.

Oeste: 15,4 °C, com sensação térmica de 9,8 °C, às 3h.

Pampulha: 15,8 °C, com sensação térmica de 17,4 °C, às 3h.

Venda Nova: 14,5 °C, às 2h15.

Tempo em Minas

A quinta-feira (23/7) em Minas é de condição pré-frontal, fenômeno que se caracteriza por aumento de temperaturas na região antes de uma mudança brusca do clima, já que uma frente fria se desloca sobre São Paulo, se encaminhando para o território mineiro. 

As condições são favoráveis para índices críticos de umidade, inferiores a 30%, entre 13h e 18h, nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana.

O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Na Zona da Mata, ele deve ficar de claro a parcialmente nublado. Demais regiões, devem apresentar a mesma condição com aparição de névoa seca. No final da tarde e início da noite no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata existe possibilidade de chuva isolada.

A temperatura máxima estimada para o estado é de 34°C, enquanto a mínima registrada foi em Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, marcando 9,2°C às 7h

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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