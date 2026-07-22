Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta-feira (22/7); veja lista

Bairros da Região Leste de Belo Horizonte e de Sabará podem ficar sem água nesta quarta-feira (22/7), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que, devido a manutenção operacional emergencial, o abastecimento nesta região pode sofrer intermitência e afetar cinco bairros. A Copasa destaca que imóveis que possuem caixas d’água não devem sofrer o impacto da manutenção do serviço.

A companhia informa que a previsão de normalização do abastecimento deve acontecer gradativamente na manhã desta quinta-feira (23/7).

Confira os bairros que serão afetados:

Belo Horizonte:

Baleia

Cidade Jardim Taquaril

Conjunto Taquaril

Pirineus

Sabará:

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Jardim Castanheira



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos