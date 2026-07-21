Baixa umidade continua em BH? Veja a previsão

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O tempo seco continua exigindo atenção aos moradores de Belo Horizonte. Uma massa de ar mantém a umidade relativa do ar abaixo dos 30%, durante as tardes na capital mineira, até as 18h do próximo dia 28.

Segundo o alerta emitido pela Defesa Civil do município, a condição aumenta os riscos de desidratação, irritação nos olhos e problemas respiratórios.

Para reduzir os impactos do tempo seco, o órgão orienta que a população:

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário, use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios, procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Alertas da Defesa Civil

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas meteorológicos e orientações por meio do canal público do órgão no WhatsApp, além do serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Os avisos também são divulgados pelas redes sociais e pelo canal oficial da Defesa Civil no Telegram.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata