Supermercado é condenado a indenizar empregada após acidente com patins

Uma rede de supermercados foi condenada a indenizar uma mulher que sofreu um acidente utilizando patins no trabalho em Contagem, na Grande BH. A empregada torceu o pé direito, em dezembro de 2024, e ficou impossibilitada de exercer a função por 13 dias.

A mulher receberá R$ 35 mil pelo acidente de trabalho, por limbo previdenciário e por danos morais, de acordo com a decisão da Justiça.

Inicialmente, a juíza Thaisa Santana Souza Schneider, da 2ª Vara do Trabalho de Contagem, ordenou o pagamento de R$ 10 mil, mas o valor foi alterado após recurso imposto pela funcionária no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG).

Justiça



A mulher voltou ao trabalho depois do acidente, mas foi impedida pela empresa de retomar as funções sem exame médico ou atestado e ficou sem receber salário ou benefício previdenciário. Além disso, não foi reintegrada ao supermercado.

A sentença reconheceu que a atividade desempenhada apresentava risco acentuado, pelo uso do patins no trabalho, destacando também que as medidas de segurança adotadas não foram suficientes para evitar o acidente. Foram identificados ainda limbo previdenciário, pelo tempo sem receber pagamentos, e dano moral pelo impedimento ao retorno ao trabalho.

No momento, o processo está em fase de execução, não cabendo mais recursos de nenhuma das partes envolvidas.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata