Final da Copa do Mundo: o coração de BH agora bate em espanhol

A contagem regressiva para a final da Copa do Mundo já movimenta torcedores de todo o planeta, e em Belo Horizonte o clima não é diferente. Neste domingo (19/7), às 16h (horário de Brasília), Espanha e Argentina disputam o título da 23ª edição do Mundial no MetLife Stadium, em Nova York-Nova Jersey, nos Estados Unidos, em um duelo que coloca frente a frente duas seleções campeãs e um histórico de confrontos equilibrado. Enquanto os argentinos buscam o quarto título mundial, os espanhóis tentam conquistar o bicampeonato.

Às vésperas da decisão, o Estado de Minas foi à Praça Sete, no coração da capital mineira, para saber para quem os brasileiros estão torcendo. Sem esconder que ainda sentem o gostinho amargo da eliminação brasileira ainda oitavas de final, a maioria dos entrevistados acredita que a Espanha sairá de campo com o título. A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina pesou na escolha de torcedores, embora haja quem tenha apostado no tetracampeonato da Seleção do país vizinho.

A se confirmarem os palpites belo-horizontinos, Lamine Yamal, pelo time europeu, e Messi, pelo argentino, marcarão os gols. Onze de 12 entrevistados na Praça Sete torcem para a Espanha, embora um deles acredite que seu “time do coração” não vá levar a taça. No placar final, 10 apostas na vitória da equipe de Yamal contra duas na Seleção de Messi.

“Domingo vou torcer para a Espanha levantar a taça da Copa do Mundo. Primeiro porque existe essa rivalidade entre Brasil e Argentina, e apesar de gostar muito do Messi, do futebol dele, do profissionalismo, não quero que a Argentina seja tetracampeã porque ela estaria se aproximando da nossa Seleção, que é penta. Então, a minha torcida é 2 a 1 para a Espanha, e eu espero que o Lamine Yamal faça a diferença.” — Paulo Meira, 46 anos, psicanalista

Paulo Meira Jair Amaral/EM/D.A. Press

“Não vai ter como, vou ter que torcer para a Espanha mesmo. Acho que vai ser um jogo muito acirrado, provavelmente vai dar empate e acredito que vá para os pênaltis, mas dessa vez não vai ter virada da Argentina. O Messi é bom, mas não dá para torcer para a Argentina, aqui é Brasil e neste fim de semana, minha torcida é toda para a Espanha levantar a taça." — Maria Eduarda Souza do Amaral, 22 anos, estudante

Maria Eduarda Souza do Amaral Jair Amaral/EM/D.A. Press

"A final da Copa do Mundo para mim vai ser 3 a 1 para a Argentina. Porque eles estão lutando com verdade, correndo atrás, estão mostrando que o país deles realmente tem a possibilidade de ganhar mais uma vez o Mundial. O Brasil poderia estar no lugar deles, mas não mostrou a mesma determinação. Então, estou torcendo para a Argentina, porque eles estão lutando com raça e com muita vontade.” — Natanael de Jesus Moreira, 28 anos, protesista

Natanael de Jesus Moreira Jair Amaral/EM/D.A. Press

"Vou torcer para a Espanha porque acredito que ela fez uma campanha muito consistente e tem mostrado um futebol que merece levar o título. Não torço para a Argentina por causa da rivalidade com o Brasil. Meu palpite é de uma vitória espanhola por 2 a 1, em um jogo equilibrado, mas com a Espanha levando a taça no fim." — Joice Cleia, 24 anos, atendente de farmácia

Joice Cleia Jair Amaral/EM/D.A. Press



“Queria muito que o Brasil estivesse na final, mas infelizmente não aconteceu. Não torço pra Argentina porque é nossa rival no futebol. Não vai ser um jogo disputado, mas a Argentina vai dar um pouco de trabalho, e a Espanha vai superar e levar a Copa do Mundo para casa. Acho que o placar vai ficar em 2 a 1 para a Espanha, com dois gols do Yamal e um do Messi." — Diogo Fernandes, 19 anos, manobrista

Diogo Fernandes Jair Amaral/EM/D.A. Press



"Já que o Brasil está de fora, minha torcida é para a Espanha. Tenho uma admiração muito grande por eles, são bons e se destacaram durante o Mundial. Meu placar ideal seria 3 a 1 para os espanhóis, mas acredito que quem vai levar a taça é a Argentina, não por força de vontade dos jogadores, mas por terem comprado a Copa do Mundo." — Margarete Almeida Rios, 56 anos, universitária

Margarete Almeida Rios Jair Amaral/EM/D.A. Press



"Acho que a Espanha vai levar, ela tem ido muito bem na Copa, tem eliminado times fortes. É uma seleção europeia, como sempre tendo um ótimo desempenho. Já a Argentina tem deixado a desejar, tem tido muito de favorecimento e não quero que um país da minha região ganhe por favorecimento, quero que ganhe por habilidade. Por isso estou torcendo para o placar ser 2 a 1 para a Espanha." — Pedro Vitor Araújo, 18 anos, estudante

Pedro Vitor Araújo Jair Amaral/EM/D.A. Press



"No domingo vai dar Espanha, e acredito que vai ser de virada também, para a Argentina provar do próprio veneno. Se qualquer seleção estivesse enfrentando os argentinos, eu estaria torcendo contra eles. Para mim, a Espanha tem qualidade para buscar esse resultado, reagir durante a partida e conquistar o título em uma final que promete ser muito disputada." — Ellen Cristina Pereira de Paula, 38 anos, analista de departamento pessoal

Ellen Cristina Pereira de Paula Jair Amaral/EM/D.A. Press



"Gostaria de estar torcendo pro Brasil nessa final. Infelizmente, nossa Seleção não mereceu, não jogou bem e estou com muita inveja da Argentina. Por isso, não quero que ela ganhe. Mas gostaria de estar vivendo o que eles estão vivendo. E vou torcer para a Espanha, mas não por escolha, porque eu não queria que europeu ganhasse. Mas meu palpite é 2 a 1 para a Espanha.” — Bruno Sávio Nunes, 33 anos, gestor de hotéis

Bruno Sávio Nunes Jair Amaral/EM/D.A. Press

"Quero que no domingo seja 3 a 2 para a Espanha. Acho que a Argentina está sendo muito favorecida pela Fifa durante essa Copa, e isso acaba pesando na minha opinião. Acredito que a Espanha vá conquistar o título com os três gols do Yamal. Ele vem crescendo muito na competição. Já pela Argentina, o Messi vai fazer os dois gols, ambos em cobranças de pênalti." — Júlia Flor, 17 anos, estudante

Júlia Flor, 17 anos Jair Amaral/EM/D.A. Press



“O futebol tem muitas alegrias e muitas emoções. Vimos que nessa final deu duas seleções que estão completamente entrosadas, estão lutando pelo seu país. A Argentina acredita que sempre pode ganhar, mesmo perdendo por 2 a 0, eles conseguiram virar. E a Espanha é uma grande Seleção, os jogadores são muito unidos. Então, enquanto estiverem jogando desse jeito não tem para ninguém. A Espanha vai ganhar de 2 a 0.” — Jair Miranda da Silva, 64 anos, serralheiro

Jair Miranda da Silva Jair Amaral/EM/D.A. Press



"Estou torcendo para a Espanha. Acredito que vai ganhar por 2 a 1 em uma partida bastante disputada. Como brasileira, não quero ver a Argentina campeã, minha torcida vai toda para os espanhóis. Eles chegaram até a final com muito mérito e acredito que têm um time forte, organizado e capaz de fazer um grande jogo. Espero que eles levantem a taça." — Ilda Aparecida de Jesus, 55 anos, autônoma

Ilda Aparecida de Jesus Jair Amaral/EM/D.A. Press

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho