Árbitro esloveno Slavko Vincic apitará final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina
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O árbitro esloveno Slavko Vincic foi escolhido pela Fifa para apitar a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, que será disputada no domingo no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York.
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No torneio na América do Norte, Vincic, de 46 anos, atuou no empate entre Brasil e Marrocos (1 a 1) e na vitória da Argélia sobre a Jordânia (2 a 1) na fase de grupos, além da classificação do México sobre o Equador (2 a 0) nas oitavas de final.
Ele agora será o primeiro árbitro esloveno a apitar uma final de Copa.
Vincic estreou em Mundiais na edição de 2022, no Catar, onde trabalhou em jogos da primeira fase, inclusive na surpreendente vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1.
Ao longo de sua carreira, apitou cinco jogos da seleção espanhola, com balanço favorável à 'Roja': três vitórias e dois empates, incluindo a semifinal da Eurocopa de 2024 contra a França (2 a 1).
Na Europa, atua regularmente nos principais torneios, com destaque para a final da Liga dos Campeões de 2024, que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, e a final da Liga Europa de 2022, em que o Eintracht Frankfurt venceu o Rangers nos pênaltis (5-4 após empate em 1 a 1).
A Fifa também anunciou que o venezuelano Jesús Valenzuela será o árbitro da disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra, no sábado, em Miami.
Valenzuela, de 42 anos, já apitou um jogo da França no Mundial de 2022, a vitória por 3 a 1 sobre a Polônia nas oitavas de final, depois de ter atuado no empate em 0 a 0 entre Inglaterra e Estados Unidos na fase de grupos.
Na edição de 2026, foi o árbitro nas vitórias da Austrália sobre a Turquia (2 a 0) e da Bósnia e Herzegovina sobre o Catar (3 a 1) na primeira fase, além do duelo de oitavas de final em que a Noruega derrotou a Costa do Marfim (2 a 1).
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