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Óleo na pista interdita alça e causa 5 km de congestionamento em Contagem

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) disse que carreta ficou presa na subida da alça após vazamento de óleo

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/07/2026 20:28 - atualizado em 10/07/2026 20:46

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Alça onde aconteceu acidente liga as avenida Severino Ballesteros das Américas em Contagem
Alça onde aconteceu acidente liga as avenida Severino Ballesteros a avenida das Américas, em Contagem crédito: Google Street View

A alça de acesso da avenida Severino Ballesteros para a avenida das Américas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está parcialmente interditada após o óleo de uma carreta vazar na pista na noite desta sexta-feira (10/7).

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A informação foi confirmada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon). O congestionamento já ultrapassa 5 km. 

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De acordo com a TransCon, em decorrência do óleo derramado, a carreta ficou presa na subida da alça, causando obstrução no trânsito para outros veículos. 

Ainda segundo a autarquia, a carreta foi removida do local, por volta das 19h30, com auxílio de reboque pesado.

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Equipes da autarquia aplicaram serragem na pista, que foi liberada às 20h20. Logo, a expectativa é de que o congestionamento reduza de forma gradativa. 

Tópicos relacionados:

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