Óleo na pista interdita alça e causa 5 km de congestionamento em Contagem
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon) disse que carreta ficou presa na subida da alça após vazamento de óleo
compartilheSIGA
A alça de acesso da avenida Severino Ballesteros para a avenida das Américas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está parcialmente interditada após o óleo de uma carreta vazar na pista na noite desta sexta-feira (10/7).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A informação foi confirmada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (TransCon). O congestionamento já ultrapassa 5 km.
Leia Mais
De acordo com a TransCon, em decorrência do óleo derramado, a carreta ficou presa na subida da alça, causando obstrução no trânsito para outros veículos.
Ainda segundo a autarquia, a carreta foi removida do local, por volta das 19h30, com auxílio de reboque pesado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Equipes da autarquia aplicaram serragem na pista, que foi liberada às 20h20. Logo, a expectativa é de que o congestionamento reduza de forma gradativa.