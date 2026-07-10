Defesa Civil muda de telefone temporariamente em BH; veja pra qual ligar
PBH divulgou mudança por meio das redes sociais. Mudança ocorre por causa de 'problemas técnicos'
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As ocorrências da Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte devem ser solicitadas através do número 192 nesta sexta-feira (10/7). A mudança foi divulgada hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio dos canais oficiais. O número 192 é o de acionamento do Samu.
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Na nota, a PBH informa que a mudança acontece sem previsão para retorno do serviço. Segundo o Executivo, problemas técnicos impossibilitaram o funcionamento do número habitual.
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O Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura para que o problema técnico seja detalhado e se há previsão para o retorno ao número habitual. Até a publicação desta matéria, os questionamentos não haviam sido respondidos. O texto será atualizado quando houver resposta.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos