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Defesa Civil muda de telefone temporariamente em BH; veja pra qual ligar

PBH divulgou mudança por meio das redes sociais. Mudança ocorre por causa de 'problemas técnicos'

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
10/07/2026 12:09

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Serviços da Defesa Civil de BH devem ser solicitados atráves do número do Samu (192).
Serviços da Defesa Civil de BH devem ser solicitados atráves do número do Samu (192). crédito: PBH/Divulgação

As ocorrências da Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte devem ser solicitadas através do número 192 nesta sexta-feira (10/7). A mudança foi divulgada hoje pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio dos canais oficiais. O número 192 é o de acionamento do Samu.

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Na nota, a PBH informa que a mudança acontece sem previsão para retorno do serviço. Segundo o Executivo, problemas técnicos impossibilitaram o funcionamento do número habitual. 

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O Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura para que o problema técnico seja detalhado e se há previsão para o retorno ao número habitual. Até a publicação desta matéria, os questionamentos não haviam sido respondidos. O texto será atualizado quando houver resposta.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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