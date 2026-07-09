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JULGAMENTO

Homem que matou a estudante Vanessa em Juatuba vai a júri popular

Em fevereiro deste ano, Ítalo Jefferson da Silva foi preso por estuprar e matar Vanessa Lara com um cabo de notebook. A data do Tribunal do Júri será definida

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
09/07/2026 21:45

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Vanessa Lara estava desaparecia há um dia
O corpo de Vanessa Lara foi encontrado um dia depois do seu desaparecimento crédito: Redes Sociais

Ítalo Jefferson da Silva, acusado de matar a estudante de psicologia Vanessa Lara, de 23 anos, em Juatuba, na Grande BH, será julgado por júri popular. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (9/7), pela Vara Única da Comarca do município. 

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Na decisão, a juíza Alina Tereza de Mattos Azevedo manteve a prisão preventiva do réu. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ainda não há data prevista para o julgamento. 

Relembre o caso

No dia 10 de fevereiro deste ano, uma terça-feira, Vanessa Lara foi encontrada morta com sinais de violência em uma pista de caminhada cercada de vegetação e à beira de uma rodovia de Juatuba. 

A jovem estava retornando do trabalho, no Sine da cidade, de onde saiu por volta de 12h, quando o homem a violou sexualmente e a matou, usando um cabo de notebook.

Desde então, o investigado está detido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O TJMG afirmou não  poder dar mais informações sobre o processo, pois ele tramita em segredo de justiça.

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