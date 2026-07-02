Obras em ponte na divisa entre MG e Goiás vão causar um ano de interdição

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Os governos de Minas Gerais e de Goiás vão iniciar, em 15 de julho, as obras de recuperação da ponte Quincas Mariano, sobre o Rio Paranaíba, na divisa entre os dois estados. A estrutura liga a GO-139 à MG-413, entre os municípios de Corumbaíba (GO) e Araguari (Triângulo Mineiro), e passará por uma ampla revitalização com investimento de R$ 25,9 milhões.

No início das obras, o tráfego na ponte funcionará em sistema de "pare e siga", com interdição parcial. A partir de 1º de agosto, porém, a travessia será totalmente fechada por até 12 meses para permitir a execução dos serviços com segurança. Durante esse período, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas para chegar a Araguari.

Com mais de 1,1 quilômetro de extensão, a ponte passará por substituição dos aparelhos de apoio, recuperação das juntas de dilatação, reforço estrutural, melhorias na drenagem, nova pavimentação e outras intervenções destinadas a ampliar a vida útil da estrutura e aumentar a segurança dos usuários.

Cooperação entre os estados

Os trabalhos serão executados pelo governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

A recuperação da ponte Quincas Mariano é a primeira intervenção prevista no protocolo de intenções assinado entre o DER-MG e a Goinfra durante o 27º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor), realizado em Belo Horizonte.

O acordo estabelece cooperação técnica para execução de obras e serviços de manutenção ao longo de aproximadamente 1.600 quilômetros da divisa entre Minas Gerais e Goiás, com foco na melhoria da infraestrutura, da segurança viária e da integração logística entre os estados.

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Rotas alternativas

Enquanto a ponte permanecer interditada, os motoristas poderão utilizar os seguintes desvios: