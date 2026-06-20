Evento oferece serviços e promove integração entre migrantes em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um mutirão de serviços destinado à população migrante, neste sábado (20/6), no Centro de Referência da Juventude (CRJ), no Centro de BH, reuniu pessoas de várias partes do mundo que escolheram a capital mineira para viver.

O evento promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte oferecia aos migrantes orientação sobre direitos da população migrante e refugiada, inclusão produtiva, formação profissional, participação social, além de atividades culturais. Os participantes tiveram acesso a atendimento jurídico, Regularização Documental migratória, inclusão ou atualização no CadÚnico, e Oficina de Currículo de Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Havia ainda ofertas de trabalho por meio da Feira de Empregabilidade e Sistema Nacional de Emprego (Sine), além de informações e orientações do programa BH de Mãos Dadas contra a Aids.

O evento, que faz parte da Semana Nacional do Migrante e do Refugiado, contou ainda com atividades culturais como oficina de cúmbia, espetáculo circense, apresentações musicais, oficina de bonecas, além de uma feira cultural de produtos artesanais feita por empreendedores migrantes e periféricos.





Políticas públicas para migrantes

A haitiana Angetona Dorgilus, mora em Minas Gerais há 11 anos. Formada em Assistência Social, faz mestrado em Relações Internacionais na PUC Minas.

“Estou muito feliz de ver esse movimento. Faço parte, como co-fundadora, do coletivo ‘Cio da Terra’, um coletivo de mulheres migrantes. São 10 anos trazendo a discussão da pauta migratória para a cidade. Ficamos orgulhosos de ver esse avanço. Sabemos que ainda temos muitos caminhos a percorrer. Hoje precisamos construir uma política municipal para a população migrante: saúde, assistência, educação. O município precisa saber que o migrante existe. Aqui é a cidade que eles escolheram para viver e construir sua família. Então, é preciso ouvir as necessidades dessa população”, ressalta.

A haitiana Angetona Dorgilus faz mestrado em Relações Internacionais na PUC Minas Marcos Vieira /EM/DA. Press





A colombiana Amerika Alzale, de 41 anos, participou da oficina de cúmbia. Ela conta que a dança nasceu em seu país. “Foi emocionante. Me senti teletransportada para lá, para o mar do Caribe. Tem sido um evento muito lindo. Passamos por todo tipo de cumbia, como peruana, chilena”, elenca.

Amerika mora no Brasil há dez anos. Tem dois filhos, um deles nasceu no país. Chegou a Belo Horizonte há três meses para estudar circo. É artista circense e artesã. “Me senti muito acolhida aqui. Belo Horizonte é uma cidade que lembra muito a minha: Cali”, disse.

A colombiana Amerika Alzale participou da oficina de cúmbia Marcos Vieira /EM/DA. Press





Já o sírio-libanês, Admon Ghattas, de 24 anos, conta que vive no Brasil há seis anos. Trabalha no setor financeiro e com gastronomia. Durante o evento conheceu e serviu de tradutor para Hamza Guerch, marroquino, de 28 anos. Guerch, que ainda não fala português, veio para o Brasil em busca de uma vida melhor. Ghattas diz que o novo amigo espera encontrar um bom emprego e ter uma vida boa morando aqui no país. Infelizmente, o marroquino diz que não tinha tranquilidade no país de origem.

O marroquino Hamza Guerch, com o amigo Admon Ghattas, sírio-libanês Marcos Vieira /EM/DA. Press

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*Com Marcos Vieira