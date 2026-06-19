Santos Dumont terceiriza garis por causa de frota de caminhões quebrados

A maioria dos caminhões do serviço de coleta de lixo da cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata, está parada. Cinco dos sete veículos da frota apresentaram problemas técnicos. Devido ao déficit, a prefeitura do município anunciou um decreto que permite a terceirização dos veículos e dos trabalhadores.

No Decreto 4.075, assinado pelo prefeito Pacífico Estites Rodrigues Júnior, o município declara situação de emergência nos veículos. A prefeitura justifica que foi tentado a revitalização da antiga frota mas “o alto custo para os reparos não surtiriam o efeito desejado, comprometendo o serviço”. Quebras constantes nos veículos, apresentadas nos laudos da Secretaria de Obras também indicam comprometimento da qualidade dos serviços.

A presidente do Sindicato dos Professores, Servidores e Funcionários Públicos de Santos Dumont, Viviane Ambrósio, explica que a frota de caminhões da cidade tem apenas 7 veículos. Cinco deles têm entre 6 e 7 anos e os dois outros são novos, do ano passado. Atualmente, apenas dois veículos do total estavam em condições de rodar e por isso o serviço estava comprometido.

“A gente entende, se ela (a prefeitura) quiser terceirizar a frota, essa é uma medida administrativa, que não fere o servidor”, explicou a presidente. Ela declara que o Sindicato não é contra a terceirização dos veículos, sim dos trabalhadores. “Têm funcionários de 15 e 18 anos na mesma função aqui! Esse trabalhador saindo da coleta de lixo vai perder 40% de insalubridade e como eles trabalham dobrado – turno da manhã e da tarde – também estariam perdendo o benefício”, explica a representante dos garis.

Segundo o Sindicato, a cidade tem uma coleta diária de 4 caminhões de lixo, o que corresponde a 60 toneladas por dia. A Prefeitura não informou dados oficias da coleta.

O município tem apenas 20 garis e seus turnos são dobrados. A implementação de novos funcionários terceirizados afeta a renda dos que contam com o salário dobrado. Esta é apenas uma das reivindicações do grupo na cidade.

A terceirização ocorre após paralisação realizada pelo sindicato em 15 de junho. Os servidores aderiram a um movimento nacional que cobra a aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2020. A proposta regulamenta a profissão de trabalhador essencial de limpeza urbana, com a definição de um piso salarial e outros benefícios. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado. A paralisação também reivindicou o pagamento de ticket alimentação de R$ 350 para os trabalhadores.

Novas fases no serviço de limpeza

Nessa quinta-feira (18/6), a presidente do sindicato confirmou uma reunião realizada com a prefeitura no dia anterior. Porém, a responsável afirmou que considera que a classe obteve poucos avanços. “Conseguimos realmente conversar com o prefeito! Conseguimos ser vistos e ouvidos!” disse Viviane.

O prefeito teria garantido para a representante dos servidores que vai reajustar o salário em 4,26%, que é o índice IPCA do período. “As outras pautas, o sindicato entende que não avançamos. O reajuste dos funcionários de 5,4%, que vem do governo federal, nós não conseguimos. A equiparação salarial é um direito adquirido pelos servidores”, disse Viviane na publicação.

Ainda segundo ela, o prefeito vai analisar a situação da implementação do ticket alimentação para os funcionários que recebem menos.

Desde essa quinta-feira (18/6), a cidade passa pela fase teste de uma empresa terceirizada realizando a coleta.

A reportagem procurou a prefeitura para esclarecimentos sobre a situação da frota de limpeza e a terceirização dos trabalhadores, no entanto a administração municipal informou que se manifestaria por meio de nota. Até a publicação desta matéria, a nota não havia sido enviada.

A Secretária de Obras e Serviços Públicos, Mariana Araújo Amorim Silva, também foi procurada pela reportagem, mas não respondeu aos pedidos de entrevista.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos