Engavetamento no Anel Rodoviário complica trânsito nesta quarta em BH

Um engavetamento registrado na manhã desta quarta-feira (10/6) provoca lentidão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), na altura da Avenida Pedro II.

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu por volta das 7h e interdita a faixa da esquerda no sentido Rio de Janeiro. Pelo menos um ônibus de fretamento e dois carros se envolveram na confusão.

Durante o atendimento da ocorrência, uma faixa no sentido contrário, em direção ao Espírito Santo, também precisou ser bloqueada temporariamente, mas já foi liberada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou uma mancha de óleo com cerca de 20 metros de extensão na pista. Os militares aplicaram serragem sobre o local para reduzir o risco de derrapagens e evitar novos acidentes.

De acordo com a BHTrans, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro se estende até a Avenida Carlos Luz, com reflexos no trevo do Shopping Del Rey. Já no sentido Vitória, a retenção chega até a Avenida Amazonas.

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Até o momento, não há informações sobre feridos.