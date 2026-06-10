Assine
overlay
Início Gerais
TRÂNSITO EM BH

Engavetamento no Anel Rodoviário complica trânsito nesta quarta em BH

Acidente ocorreu próximo à Avenida Pedro II; bombeiros atuaram para conter risco causado por vazamento de óleo

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/06/2026 08:32 - atualizado em 10/06/2026 08:33

compartilhe

SIGA
×
O acidente aconteceu por volta das 7h e interdita a faixa da esquerda no sentido Rio de Janeiro
O acidente aconteceu por volta das 7h e interdita a faixa da esquerda no sentido Rio de Janeiro crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um engavetamento registrado na manhã desta quarta-feira (10/6) provoca lentidão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), na altura da Avenida Pedro II.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu por volta das 7h e interdita a faixa da esquerda no sentido Rio de Janeiro. Pelo menos um ônibus de fretamento e dois carros se envolveram na confusão.

Durante o atendimento da ocorrência, uma faixa no sentido contrário, em direção ao Espírito Santo, também precisou ser bloqueada temporariamente, mas já foi liberada.

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou uma mancha de óleo com cerca de 20 metros de extensão na pista. Os militares aplicaram serragem sobre o local para reduzir o risco de derrapagens e evitar novos acidentes.

De acordo com a BHTrans, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro se estende até a Avenida Carlos Luz, com reflexos no trevo do Shopping Del Rey. Já no sentido Vitória, a retenção chega até a Avenida Amazonas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario bh bhtrans corpo-de-bombeiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay