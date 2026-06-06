Carro perde controle em curva e provoca tragédia em MG

Um homem de 49 anos e uma mulher de 67 morreram em um grave acidente na tarde dessa sexta-feira (5/6), na BR-265, entre Barroso e São João del-Rei, na Região Central do estado. Uma menina de 7 anos ficou gravemente ferida.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 12h55, na altura do km 228 da rodovia, e envolveu um Fiat Siena, um caminhão e um Fiat Idea.

Conforme apurado no local, o motorista do caminhão relatou que seguia no sentido Barroso–São João del-Rei quando o Fiat Siena perdeu o controle ao fazer uma curva, invadiu a contramão e bateu frontalmente contra o veículo de carga.

A versão foi confirmada pelo condutor de um Fiat Idea, que trafegava logo atrás do Siena e presenciou o acidente. Segundo ele, o carro entrou desgovernado na curva antes de atingir o caminhão.

Uma equipe do Samu esteve no local e constatou as mortes do motorista do Siena, de 49 anos, e de uma passageira, de 67. Uma menina de 7 anos, que também estava no veículo, foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Barbacena.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos e liberou o local após os levantamentos. Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada do motorista, que ficou preso às ferragens. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de São João del-Rei.

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A criança ficou sob os cuidados de familiares. Já o Fiat Siena foi removido para um pátio credenciado por não haver responsável para a guarda.