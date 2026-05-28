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PREVISÃO DO TEMPO

BH terá calor nesta quinta (28/5)? Confira a previsão

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16°C; saiba a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
28/05/2026 08:52

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Clima em BH, com céu aberto sem nuvens
Em outras regiões do estado, o dia será marcado por variação de nuvens. crédito: Jair Amaral/EM/D.A press

Belo Horizonte deve registrar uma quinta-feira (28/5) de tempo estável, com variação de nebulosidade ao longo do dia e temperaturas amenas. De acordo com a Defesa Civil a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 27°C, com a umidade relativa do ar chegando a cerca de 50% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 17,8°C, às 5h15.
  • Centro Sul: 16°C, às 4h55.
  • Oeste: 16,2°C, com sensação térmica de 7,2°C, às 5h.
  • Pampulha: 16,4°C, com sensação térmica de 18,4°C, às 5h.
  • Venda Nova: 16,9°C, às 6h.

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Como fica o tempo no estado? 

Em outras regiões do estado, o dia será marcado por variação de nuvens. A faixa leste de Minas Gerais segue com maior presença de nebulosidade, influenciada pelo transporte de umidade vindo do oceano em direção ao continente.

Nas demais áreas do estado, apesar da presença de nuvens altas associadas a ventos fortes em altos níveis da atmosfera, o tempo deve permanecer com períodos de sol entre nuvens ao longo do dia.

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Uma massa de ar frio de fraca intensidade avança sobre Minas Gerais, o que mantém as temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã, especialmente na região centro-sul do estado, reforçando a sensação de “friozinho” nas primeiras horas do dia.

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