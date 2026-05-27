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Vídeo: jiboia é encontrada em pátio de empresa de Uberlândia

A cobra não estava ferida e foi levada para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
27/05/2026 19:22

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Vídeo: Jiboia é encontrada em pátio de empresa de Uberlândia
Vídeo: Jiboia é encontrada em pátio de empresa de Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

A captura de uma jiboia mobilizou a Polícia de Meio Ambiente, após funcionários de uma transportadora encontrarem o animal escondido entre paletes, no Distrito Industrial de Uberlândia, no Alto da Paranaíba.

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A cobra, de aproximadamente um metro, foi resgatada nesta terça-feira (26/5) sem maiores dificuldades e encaminhada ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais Silvestres (Lapas), do Hospital Veterinário da UFU, onde passará por avaliação veterinária antes de uma possível soltura.

Um vídeo mostra a cobra no local.

Segundo a polícia, a jiboia não apresentava ferimentos aparentes, embora estivesse assustada com a presença dos trabalhadores, o que oferecia risco às pessoas. O chamado foi feito por colaboradores da empresa, que localizaram o animal no pátio da transportadora.

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Apesar de não ser venenosa, a espécie exige cuidado no manejo, já que mata as presas por constrição. A orientação é para que moradores não tentem capturar animais silvestres por conta própria e acionem equipes especializadas.

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