Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

BH terá mais calor e tempo seco nesta terça (26/5)? Veja a previsão

Madrugada registrou mínima de 14,8 °C na Regional Oeste; à tarde, tempo seco deve reduzir a umidade do ar para cerca de 45%

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
26/05/2026 08:27 - atualizado em 26/05/2026 11:33

compartilhe

SIGA
×
Em dias de calor excessivo, as crianças exigem cuidados especiais, como hidratação, alimentação leve e uso de protetor solar
No restante de Minas Gerais, a terça-feira será marcada por muitas nuvens crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Nesta terça-feira (26/5), a previsão do tempo para Belo Horizonte indica céu parcialmente nublado ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 14,8°C, enquanto a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 16,6°C, às 3h10.
  • Centro Sul: 15,4 °C, às 2h20.
  • Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 3,8 °C, às 6h.
  • Pampulha: 17,8 °C, com sensação térmica de 18,2 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 16,9 °C, às 5h10.

Leia Mais



Como fica o tempo no estado? 

No restante de Minas Gerais, a terça-feira será marcada por muitas nuvens. A circulação dos ventos em altos e médios níveis da atmosfera mantém a presença de nuvens médias e altas em todas as regiões do estado. Também há transporte de umidade do oceano para o continente, favorecendo a ocorrência de chuviscos ou chuva fraca e isolada na faixa leste mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já no Triângulo Mineiro e no sul do estado, a umidade em médios níveis da atmosfera pode favorecer o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Há possibilidade de chuva e até ocorrência isolada de granizo em áreas serranas na divisa com o estado de São Paulo.

Tópicos relacionados:

bh calor clima defesacivil inmet minas-gerais previsaodotempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay