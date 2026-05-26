BH terá mais calor e tempo seco nesta terça (26/5)? Veja a previsão

Nesta terça-feira (26/5), a previsão do tempo para Belo Horizonte indica céu parcialmente nublado ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 14,8°C, enquanto a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% durante a tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 16,6°C, às 3h10.



Centro Sul: 15,4 °C, às 2h20.



Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 3,8 °C, às 6h.



Pampulha: 17,8 °C, com sensação térmica de 18,2 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,9 °C, às 5h10.

Como fica o tempo no estado?

No restante de Minas Gerais, a terça-feira será marcada por muitas nuvens. A circulação dos ventos em altos e médios níveis da atmosfera mantém a presença de nuvens médias e altas em todas as regiões do estado. Também há transporte de umidade do oceano para o continente, favorecendo a ocorrência de chuviscos ou chuva fraca e isolada na faixa leste mineira.

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Já no Triângulo Mineiro e no sul do estado, a umidade em médios níveis da atmosfera pode favorecer o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Há possibilidade de chuva e até ocorrência isolada de granizo em áreas serranas na divisa com o estado de São Paulo.