MG: resultado concurso para delegado da PC já está disponível

O concurso público para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi oficialmente homologado nesta sexta-feira (22/5). O resultado final, com os nomes dos 54 aprovados, foi publicado no Diário Oficial do Estado e consolida a validade do certame.

A nomeação dos candidatos deve ser assinada nos próximos dias pelo governador de Minas Gerais, Mateus Simões, que afirmou que os futuros delegados iniciarão a formação já nas próximas semanas.

“Os futuros delegados iniciam sua formação já nas próximas semanas e em alguns meses também vão estar prontos para servir ao cidadão”, destacou o governador em publicação nas redes sociais.

Segundo o Executivo estadual, a homologação faz parte do pacote de 255 vagas anunciado em janeiro de 2025 para reforçar os quadros da Polícia Civil mineira. Além dos delegados, o pacote inclui investigadores, médicos-legistas e peritos criminais.

De acordo com o governo, os aprovados para os cargos de investigadores, médicos-legistas e peritos criminais já foram nomeados e estão em curso de formação. O concurso para delegado teve um cronograma mais longo devido às etapas adicionais previstas no processo seletivo.

A chefe da PCMG, Letícia Gamboge, afirmou que a chegada dos novos servidores fortalece o processo de expansão da corporação.

“Já estamos preparados para receber esses 54 profissionais, que passarão pelo curso de formação técnico-profissional e, muito em breve, estarão aptos a atuar nas delegacias da PCMG, fortalecendo o atendimento à população mineira”, declarou Gamboge.

Com a homologação, a expectativa é de que os novos delegados passem pelas etapas de formação antes de serem distribuídos para atuação nas delegacias da Polícia Civil em Minas Gerais.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima