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FALTA DE ÁGUA

Bairros de cidade da Grande BH terão falta de água nesta quinta (21/5)

A Copasa informou que alguns bairros de Contagem, na Grande BH devem ser afetados por uma manutenção emergencial

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
21/05/2026 11:58 - atualizado em 21/05/2026 12:51

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Fachada unidade da Copasa
A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa crédito: Copasa/Divulgação

O município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será afetado por falta de água nesta quinta-feira (21). Segundo a Copasa, a instabilidade vai ocorrer devido a uma manutenção emergencial na rede. 

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Os bairros que serão afetados são:

  • Centro Industrial Francisco Firmo de Matos
  • Cidade Jardim Eldorado
  • Novo Eldorado
  • Parque Riacho das Pedras
  • Santa Cruz Industrial

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A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa. Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

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A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite de hoje.

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