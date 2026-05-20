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BH pode ter pancadas de chuva até a manhã desta quinta-feira (21/5)

Um alerta da Defesa Civil informou que a capital mineira deve enfrentar temporais com chuvas e rajadas. A previsão é válida até a manhã desta quinta (21/5)

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
20/05/2026 15:20 - atualizado em 20/05/2026 15:51

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Os dias na capital mineira ainda estão em clima de verão, intercalando entre calor e chuva.
Os dias na capital mineira ainda estão em clima de verão, intercalando entre calor e chuva crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Pess

A chuva incomum para o mês de maio vai continuar em Belo Horizonte. É o que afirma a Defesa Civil da capital, que soltou um alerta no início da tarde desta quarta-feira (20/5) informando sobre a possibilidade de pancadas de chuva, que dura até as 8h de quinta-feira (21/5).

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Os temporais devem provocar volume de chuva entre 20 e 40 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

 

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A recomendação é de que durante as chuvas a população evite áreas que costumam inundar, bem como as proximidades de córregos e ribeirões. A Defesa Civil reforça ainda que os pedestres não atravessam ruas alagadas ou permitam que crianças brinquem nas enxurradas.

Ao perceber raios é recomendado não ficar em áreas abertas, abrigar-se debaixo de árvores ou usar equipamentos elétricos. Também é preciso lembrar de jamais se aproximar de cabos arrebentados ou ficar perto de morros e encostas com risco de desabamento.

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A prefeitura de BH alerta que ao notar rachaduras nas paredes de casa ou o surgimento de fendas, buracos ou minas d’água no terreno, para sua segurança, avise a Defesa Civil imediatamente.

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