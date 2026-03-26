Edital de R$ 50 milhões financiará pesquisas sobre o clima no estado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Governo de Minas vai lançar, nesta sexta-feira (27/3), o edital "Minas pelo Clima", que vai financiar R$ 50 milhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas que contribuam para o enfrentamento dos desafios relacionados às mudanças climáticas no estado. As propostas podem ser submetidas até 11 de maio, por meio do Sistema Everest, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Segundo as secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e de Meio Ambiente (Semad), podem participar, pesquisadores vinculados a Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), empresas e cooperativas sediadas no estado. O intuito é que as propostas corroborem com metas definidas no Plano Estadual de Ação Climática de Minas Gerais (PLAC-MG).

"Minas Gerais possui um plano de ações climáticas, o PLAC. Sua criação teve o objetivo de mitigar os impactos ambientais no hoje e pensar o amanhã dentro do estado. Como podemos melhorar a qualidade de vida, economia e desenvolvimento a partir da mitigação dessas ações", disse o subsecretário de ciência, tecnologia e inovação da Sede-MG, Lucas Mendes.

Os projetos deverão apresentar soluções inovadoras em setores estratégicos como: agropecuária, biodiversidade, ecossistemas, desenvolvimento sustentável, ação climática, gestão de risco, vulnerabilidade climática, indústria, povos e população vulnerável, resíduos e segurança hídrica.

As iniciativas devem propor resultados concretos e soluções aplicáveis, considerando benefícios técnicos, econômicos, sociais e ambientais. Cada proposta pode receber financiamento de até R$ 3 milhões, de acordo com o perfil e o potencial de impacto.



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Para o presidente da Fapemig, Carlos Arruda, a chamada evidencia a complexidade e a diversidade de possibilidades. "Uma das nossas maiores preocupações é quais tecnologias podemos desenvolver em Minas Gerais que terão relevância nesta pauta. A pauta é muito abrangente, aborda temas desde as questões climáticas, bioeconomia e economia circular", destacou.

