Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água; confira a lista

Moradores de bairros de Belo Horizonte (MG) e Região Metropolitana, podem enfrentar falta d’água ou oscilações no abastecimento até esta quinta-feira (21/5), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A companhia informou que realiza manutenções emergenciais e programadas na capital mineira e em cidades da Grande BH.

De acordo com a Copasa, alguns bairros já apresentam intermitência desde a tarde dessa segunda-feira (18/5), com previsão de normalização apenas na noite desta terça-feira (19/5). Outra manutenção programada deve afetar o abastecimento ao longo da quinta-feira (21/5).

A empresa informou ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados até esta terça-feira (19/5)

Belo Horizonte

CDI Jatobá

Conjunto Habitacional Vale do Jatobá

Conjunto Jatobá

Itaipu

Jatobá

Mangueiras

Marilândia

Novo Tirol

Tirol

Vale do Jatobá

Vila Batik

Vila Piratininga

Washington Pires

Santa Luzia

Córrego Frio

Quarenta e Dois

Santa Matilde



Bairros afetados na quinta-feira (21/5)

Alta Tensão I

Araguaia

Barreiro de Cima

Bernadete

Bonsucesso

Conjunto Bonsucesso

Das Indústrias I

Flávio Marques Lisboa

Milionários

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Segundo a companhia, a manutenção programada da quinta-feira deve ocorrer entre 5h e 23h45.