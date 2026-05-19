Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água; confira a lista
Manutenções emergenciais e programadas da Copasa podem causar intermitência no fornecimento de água em bairros da capital mineira e da Região Metropolitana
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Moradores de bairros de Belo Horizonte (MG) e Região Metropolitana, podem enfrentar falta d’água ou oscilações no abastecimento até esta quinta-feira (21/5), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A companhia informou que realiza manutenções emergenciais e programadas na capital mineira e em cidades da Grande BH.
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De acordo com a Copasa, alguns bairros já apresentam intermitência desde a tarde dessa segunda-feira (18/5), com previsão de normalização apenas na noite desta terça-feira (19/5). Outra manutenção programada deve afetar o abastecimento ao longo da quinta-feira (21/5).
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A empresa informou ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos.
Bairros afetados até esta terça-feira (19/5)
Belo Horizonte
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CDI Jatobá
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Conjunto Habitacional Vale do Jatobá
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Conjunto Jatobá
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Itaipu
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Jatobá
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Mangueiras
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Marilândia
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Novo Tirol
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Tirol
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Vale do Jatobá
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Vila Batik
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Vila Piratininga
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Washington Pires
Santa Luzia
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Córrego Frio
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Quarenta e Dois
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Santa Matilde
Bairros afetados na quinta-feira (21/5)
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Alta Tensão I
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Araguaia
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Barreiro de Cima
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Bernadete
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Bonsucesso
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Conjunto Bonsucesso
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Segundo a companhia, a manutenção programada da quinta-feira deve ocorrer entre 5h e 23h45.