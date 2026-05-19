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Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água; confira a lista

Manutenções emergenciais e programadas da Copasa podem causar intermitência no fornecimento de água em bairros da capital mineira e da Região Metropolitana

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
19/05/2026 11:37

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Torneira de água
A empresa informou ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos. crédito: Getty Images/Reprodução

Moradores de bairros de Belo Horizonte (MG) e Região Metropolitana, podem enfrentar falta d’água ou oscilações no abastecimento até esta quinta-feira (21/5), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A companhia informou que realiza manutenções emergenciais e programadas na capital mineira e em cidades da Grande BH.

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De acordo com a Copasa, alguns bairros já apresentam intermitência desde a tarde dessa segunda-feira (18/5), com previsão de normalização apenas na noite desta terça-feira (19/5). Outra manutenção programada deve afetar o abastecimento ao longo da quinta-feira (21/5).

Leia Mais

A empresa informou ainda que imóveis com caixas d’água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados até esta terça-feira (19/5)

Belo Horizonte

  • CDI Jatobá

  • Conjunto Habitacional Vale do Jatobá

  • Conjunto Jatobá

  • Itaipu

  • Jatobá

  • Mangueiras

  • Marilândia

  • Novo Tirol

  • Tirol

  • Vale do Jatobá

  • Vila Batik

  • Vila Piratininga

  • Washington Pires

Santa Luzia

  • Córrego Frio

  • Quarenta e Dois

  • Santa Matilde

Bairros afetados na quinta-feira (21/5)

Segundo a companhia, a manutenção programada da quinta-feira deve ocorrer entre 5h e 23h45.

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