Falta de água atinge BH e outras seis cidades; veja quais

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores de Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São José da Lapa e Vespasiano podem enfrentar falta de água ou intermitência no abastecimento até esta quinta-feira (14/5).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção emergencial no sistema de distribuição vai afetar dezenas de bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa do abastecimento. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.

O abastecimento deve ser normalizado gradativamente após a conclusão dos trabalhos.

Confira a lista completa dos bairros afetados:

Belo Horizonte: Apolônia, Braúnas, Cenáculo, Céu Azul, Conj. São Francisco De Assis, Conjunto Minascaixa, Copacabana, Dandara Trevo, Esplendor, Europa, Garças, Jardim Dos Comerciários, Jardim Leblon, Mantiqueira, Minas Caixa, Nova Pampulha, Nova York, Pedra Branca, Santa Mônica, Serra Verde, Trevo, Urca, Venda Nova, Vila Dos Anjos e Vila Mantiqueira.

Contagem: Arvoredo, Arvoredo 2A Seção, Bom Jesus, Braúnas, Cândida Ferreira, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Bom Jesus, Chácaras Campo do Meio, Chácaras Campestre, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas S Terezinha, Conj. Hab. Confisco, Conj. Hab. Nova Pampulha, Conquista Veredas, Dist Ind. Dr Hélio P Guimarães, Do Cabral, Dos Caiapós, Empresarial Do Mandu, Estrela Dalva, Feijão Miúdo, Guanabara, Jose Ferreira Camargos, Lua Nova da Pampulha, Nacional, Nacional 2A Seção, Parque Xangrilá, Pedra Azul, Pedra Azul 2A Seção, Residencial Vale das Orquídeas, São Joaquim 3A Seção, Senhora Da Conceição, Vale das Amendoeiras, Vila Boa Vista e Vila São Mateus.

Lagoa Santa: Aeronautas, Alto do Joá, Alto Dos Aeronautas, Amadeus, Bela Emília, Bela Vista, Bela Vista Ii, Brant, Campinho, Campo Das Azaleias, Campo Dos Grous Coroados, Campo dos Pelicanos, Campo Florido, Campos Da Liberdade, Canto Do Riacho, Cascalheiras, Centro, Chácaras do Vinhático, Comercial Goiabeiras, Cond. Estância Caravelas, Condado De Bougainville, Condomínio Majestade Sabia, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conj. Res Bela Vista, Conj. Res Lagoa Santa, Conj. Res Ovídio Guerra, Conj. Res Vila Maria, das Acácias, Dist Ind. Genesco Ap Oliveira, Distrito Industrial Vista Aleg, Doutor Lund, Eco Village, Encanto Da Lagoa, Estancia Das Aroeiras, Estancia Das Orquídeas, Estancia Das Petúnias, Estancia Dos Antúrios, Estancia Dos Oitis, Estancia Real, Fazenda Do Jack, Fazenda Olaria, Flamboyant, Flor Do Cerrado, Francisco Pereira, Goiabeiras, Gramperola, Gran Perola, Herdeiros Lindolfo Da C Viana, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Do Campinho, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardim Ipê II, Jardins Da Lagoa, Jardins Da Lagoa 2, Jardins Da Lagoa II, Joá, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoinha De Fora, Laticam Comides, Lindolfo Costa Viana, Luís Pinto Sobrinho, Lundcéia, Lundcéia II, Mariposas, Mirante Da Lagoa, Mirante Do Fidalgo, Mirante Do Tamboril, Moradas Da Lapinha, Morro Do Cruzeiro, Nossa Senhora De Fatima, Nossa Senhora De Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovídio Guerra, Palmital, Palmital I, Palmital Ii, Palmital Iii, Parque Aeronáutico, Parque Das Borboletas, Parque Dos Buritis, Parque Residencial Vivendas, Pastinho, Pomar Da Lagoa, Pontal Da Liberdade, Por Do Sol, Portal Do Sol, Praia Angelica, Promissão, Promissão I Seção, Promissão II, Promissão III, Quebra, Quintas Dos Viana, Real Garden, Recanto Da Lagoa, Recanto Do Poeta, Redenção, Residencial Bem Viver, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Jardins Village, Residencial Mont Ville, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont Ville, Residencial Redenção, Residencial Riviera, Residencial Solarium, Residencial Villa Paradiso, Residencial Virginia, Residencial Vitoria, Santa Cecilia, Santos Dumont, Santos Dumont II, São Geraldo, Shalimar, Sitio Do Campinho, Sitio Do Diogo, Sobradinho, Sonho Verde, Terra Vista, Tradição, Trevo, Trilhas Do Sol, Vale Dos Sonhos, Vale Verde Ville, Vargem do Lobo, Várzea, Veredas da Lagoa, Victoria I, Victoria II, Vila Arcádia, Vila Asas, Vila Dos Ipês, Vila Dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila Jose Fagundes, Vila Maria, Vila Nossa Senhora De Fatima, Vila Pinto Coelho, Vila Rica, Vila Santa Helena, Villa Paradiso, Village Do Gramado, Visão, Vista Alegre, Vitoria Da União e Zumbi.

Pedro Leopoldo: Quinta das Palmeiras.

Ribeirão das Neves: Areias de Baixo, Centro de Areias, Céu Anil, Chácaras Bom Retiro, Conjunto Nova Pampulha, Dona Clarice, Eliane, Elizabeth, Fazenda Severina, Felixlândia, Fortaleza, Granjas Primavera, Havaí, Jardim De Ala 1ª Seção, José Maria Da Costa, Katia, Landi I, Landi II, Laredo, Luar Da Pampulha, Mangueiras, Maria Helena, Maria Helena II, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora De Santana, Nossa Senhora De Santana II, Novo América, Pedra Branca, Penha, Santa Fe, Santa Izabel, Santa Margarida, São João De Deus, São José, Severina Segunda Seção, Sonia, Tancredo Neves, Tocantins, Vila Bispo De Maura e Vila Real.

São José Da Lapa: Belo Vale, Cachoeira, Centro, Chácaras dos Ipês, Chácaras Quintas dos Ipês, Chácaras Reunidas São Vicente, Dom Pedro I, Guarani, Maria De Lourdes, Maria De Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Perobas, Recanto Do Vale e Vila Ical.

Vespasiano: Alphaville, Angicos, Bela Vista, Bernardo De Souza, Boa Vista, Bonsucesso, Caieiras, Celvia, Central Park, Centro, Chácaras Laranjeiras, Condomínio Dos Coqueiros, Condomínio Mangueiras, Condomínio São José, Distrito Industrial, Fagundes, Gávea, Gran Park, Imperial, Jardim Alterosa, Jardim Bela Vista, Jardim Da Glória, Jardim Daliana, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Jardim Paraíso, Jequitibá, Lar De Minas, Lourdes, Morro Alto, Morro do Cruzeiro, Nazia, Nova Iorque, Nova Pampulha, Novo Horizonte, Parque Jardim Maria José, Parque Norte, Residencial Monaco, Residencial Park I, Residencial Toscana, Residencial Verde Valle, Rosa Dos Ventos, Santa Clara, Santa Clara II, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Antônio, Serra Azul, Serra Dourada, Suely, Vale Formoso, Vida Nova, Vida Nova II, Vila Cruzeirinho, Vila Esportiva e Vista Alegre.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro