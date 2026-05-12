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PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH nesta terça (12)? Veja a previsão do tempo para a capital

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16,3°C; saiba a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
12/05/2026 08:40

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O dia na capital mineira nesta segunda-feira (22/12) será de céu claro a parcialmente nublado
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% no período da tarde. crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press.Brasil.MG.Belo Horizonte

A terça-feira (12/5) será de tempo mais fechado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. A temperatura mínima registrada na capital foi de 16,3°C, enquanto a máxima estimada é de 26°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,1°C, às 2h15.
  • Centro Sul: 17,3°C, às 3h35.
  • Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 6,6°C, às 3h.
  • Pampulha: 17,1°C, com sensação térmica de 19°C, às 6h.

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Como fica o tempo no estado?

O dia será de tempo estável em grande parte de Minas Gerais. A massa de ar frio que avança atrás da frente fria provoca queda nas temperaturas mínimas, principalmente nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul de Minas.

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Na região Central do estado, incluindo Belo Horizonte, o declínio das temperaturas deve ser menos intenso. Já na faixa leste mineira, o transporte de umidade vindo do oceano mantém maior quantidade de nuvens, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca em pontos isolados. 

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