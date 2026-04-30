BH terá mais calor e tempo seco nesta quinta (30/4)? Confira a previsão
A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 16,2°C; saiba a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais
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A semana segue marcada pelo calor e pelo tempo seco em Belo Horizonte (MG). Nesta quinta-feira (30/4), a previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado na capital mineira, com temperaturas elevadas ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 16,2°C, enquanto a máxima estimada é de 30°C.
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Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,5°C, às 6h15.
- Centro Sul: 17,6°C, às 5h55.
- Oeste: 16,2°C, com sensação térmica de 10,4°C, às 6h.
- Pampulha: 16,6°C, com sensação térmica de 18,8°C, às 6h.
- Venda Nova: 16,5°C, às 6h20
Como fica o tempo no estado?
No restante do estado, a quinta-feira segue com a atuação de uma crista atmosférica (região de alta pressão) em todo o território mineiro.
De acordo com a previsão meteorológica, o sistema mantém uma configuração de bloqueio e estabilidade atmosférica, favorecendo o tempo estável, com poucas nuvens e grande amplitude térmica, situação típica do outono. Não há previsão de mudanças significativas nas condições do tempo ao longo do dia.
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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.