Calorão vai dar trégua em BH nesta quarta (29)? Confira previsão
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.
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Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,5°C, às 6h30.
- Centro Sul: 17,3°C, às 6h15.
- Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 9,4°C, às 6h.
- Pampulha: 18,7°C, com sensação térmica de 20,3°C, às 3h.
- Venda Nova: 16,5°C, às 6h25.
Como fica o tempo no estado?
Em outras regiões do estado o dia será marcado pela atuação de uma crista atmosférica (região de alta pressão) sobre todo o estado de Minas Gerais. O sistema mantém o tempo estável, com poucas nuvens e grande amplitude térmica, característica típica do outono. As manhãs seguem mais amenas, enquanto as tardes devem registrar temperaturas elevadas em várias cidades mineiras.
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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.