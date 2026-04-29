Calorão vai dar trégua em BH nesta quarta (29)? Confira previsão

Esta quarta-feira (29/4) vai ser mais um dia de tempo seco e temperaturas elevadas em Belo Horizonte (MG). A previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado, com calor durante a tarde. A temperatura mínima foi de 16,3°C, a máxima estimada é de 31°C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,5°C, às 6h30.



Centro Sul: 17,3°C, às 6h15.



Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 9,4°C, às 6h.



Pampulha: 18,7°C, com sensação térmica de 20,3°C, às 3h.



Venda Nova: 16,5°C, às 6h25.



Como fica o tempo no estado?

Em outras regiões do estado o dia será marcado pela atuação de uma crista atmosférica (região de alta pressão) sobre todo o estado de Minas Gerais. O sistema mantém o tempo estável, com poucas nuvens e grande amplitude térmica, característica típica do outono. As manhãs seguem mais amenas, enquanto as tardes devem registrar temperaturas elevadas em várias cidades mineiras.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?