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PREVISÃO DO TEMPO

Calorão vai dar trégua em BH nesta quarta (29)? Confira previsão

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
29/04/2026 07:41

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Evite exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Esta quarta-feira (29/4) vai ser mais um dia de tempo seco e temperaturas elevadas em Belo Horizonte (MG). A previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado, com calor durante a tarde. A temperatura mínima foi de 16,3°C, a máxima estimada é de 31°C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,5°C, às 6h30.
  • Centro Sul: 17,3°C, às 6h15.
  • Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 9,4°C, às 6h.
  • Pampulha: 18,7°C, com sensação térmica de 20,3°C, às 3h.
  • Venda Nova: 16,5°C, às 6h25.

 

Como fica o tempo no estado?

Em outras regiões do estado o dia será marcado pela atuação de uma crista atmosférica (região de alta pressão) sobre todo o estado de Minas Gerais. O sistema mantém o tempo estável, com poucas nuvens e grande amplitude térmica, característica típica do outono. As manhãs seguem mais amenas, enquanto as tardes devem registrar temperaturas elevadas em várias cidades mineiras.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

 

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.  

 

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

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